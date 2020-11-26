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26.11.2020 19:51
Рубрика: Власть

Теплоснабжение во Владивостоке полностью восстановлено

Текст: Сергей Тихонов

Теплоснабжение во Владивостоке было полностью восстановлено под контролем специалистов Минэнерго, сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Фото: Илья Аверьянов / РИА Новости
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При этом продолжаются работы по восстановлению электроснабжения 4 400 человек в пяти населённых пунктах Приморского края, в том числе во Владивостоке. Аварийно-восстановительные работы ведут 18 бригад (137 специалистов и 49 единиц специальной техники).

Авария произошла 20 ноября из-за ледяного дождя, снега и штормового ветра. В результате, без электричества остались около 170 тысяч человек, и почти полностью был отключен от тепло- и водоснабжения Первомайский район Владивостока, где проживают свыше 155 тысяч человек. Был введен региональный режим ЧС.

Минэнерго, Правительственная комиссия по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб) продолжают держать на особом контроле ликвидацию последствий нарушений электроснабжения в Приморском крае, указывается в сообщении.

В регионах Власть Работа власти Регионы Правительство Минэнерго Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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