Теплоснабжение во Владивостоке полностью восстановлено

Теплоснабжение во Владивостоке было полностью восстановлено под контролем специалистов Минэнерго, сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

При этом продолжаются работы по восстановлению электроснабжения 4 400 человек в пяти населённых пунктах Приморского края, в том числе во Владивостоке. Аварийно-восстановительные работы ведут 18 бригад (137 специалистов и 49 единиц специальной техники).

Авария произошла 20 ноября из-за ледяного дождя, снега и штормового ветра. В результате, без электричества остались около 170 тысяч человек, и почти полностью был отключен от тепло- и водоснабжения Первомайский район Владивостока, где проживают свыше 155 тысяч человек. Был введен региональный режим ЧС.

Минэнерго, Правительственная комиссия по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб) продолжают держать на особом контроле ликвидацию последствий нарушений электроснабжения в Приморском крае, указывается в сообщении.