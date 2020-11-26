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26.11.2020 10:53
Рубрика: Происшествия

В Хабаровске мужчина осужден за убийство 12-летнего сына

Текст: Юлия Гарднер

Хабаровский краевой суд вынес приговор 32-летнему жителю села Гаровка-1, который убил своего сына.

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Утром 21 декабря 2019 года он праздновал рождение дочери. Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, приказал своему 12-летнему ребенку вынести мусор из квартир. Однако получил отказ и выстрелил из двуствольного охотничьего ружья в мальчика.

"Смерть наступила от огнестрельного ранения в течение часа с момента его причинения", - сообщает прокуратура Хабаровского края.

Как уточнили в региональном следственном управлении во время обыска в квартире правоохранители обнаружили взрывчатое вещество - порох, а также наркотическое средство в особо крупном размере.

Решения суда мужчина дожидался под стражей. Свою вину он не признал, заявив, что это был несчастный случай.

По совокупности совершенных преступлений ему назначено 14 лет исправительной колонии строгого режима и штраф 30 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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