Бригада специалистов-волчатников выехала из Якутска в соседние районы. Обследовать будут окрестную тайгу на предмет ожидаемого сезонного нашествия хищников.

Около десяти лет численность волков в Якутии держится на уровне 3,5 тысячи, и сейчас идет тенденция к росту. Это не просто много - чрезвычайно много. По экспертным данным, чтобы серые исправно выполняли роль санитаров леса, для территории республики достаточно 500 особей. Если хищников больше, им не хватает корма в тайге, и голод выдавливает их к людям.

- У нас уже даже термин появился - синантропные волки. Они живут вблизи населенных пунктов и преследуют домашних животных, от собак до лошадей. Не брезгуют и обследованием свалок. В начале зимы наступает опасный период: волчицы обучают навыкам охоты подросший молодняк. В прежние годы они практиковались на зайцах. Но сейчас заячьи популяции в Центральной Якутии находятся в глубокой депрессии, поэтому о том, что пошла "учеба", мы обычно узнаем от коневодов, чьи лошади круглогодично находятся на вольном выпасе. В табунах в эту пору начинают попадаться сильно израненные животные. Неопытные волчата еще не могут справиться с крупной жертвой (у нас есть термин - метят). Но через год эти звери уже будут намертво валить не то что коня - сохатого, - рассказывает заместитель руководителя Дирекции биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Якутии Иннокентий Семенов.

Он отмечает, что ущерб от стай охотничьим ресурсам ежегодно оценивается в 400 миллионов рублей. Это лоси, дикие олени, косули и различное мелкое зверье. Но когда хищников три с половиной тысячи, тайга и тундра уже не в состоянии их прокормить. В качестве "приварка" идут домашние животные - олени, лошади, а летом и крупный рогатый скот, пасущийся за околицами. С сельского хозяйства республики (в основном с оленеводства) серые разбойники берут дань до 200 миллионов рублей в год.

С чем это можно сравнить? Согласно региональной госпрограмме развития сельского хозяйства на 2012-2020 годы власти предусмотрели на нужды оленеводства 6,2 миллиарда рублей. В среднем на год - по 690 миллионов. Конечно, волки не всегда съедают до трети бюджетных ассигнований, но потери из года в год очень существенны.

В 2013-м из-за нашествия хищников в Якутии была объявлены чрезвычайная ситуация. Местные власти установили на них круглогодичный сезон охоты до достижения оптимальной численности в 500 особей. Прошло семь лет, по тайге, тундре и вокруг сел рыскают все те же 3,5 тысячи.

- Волк очень чутко реагирует на изменения окружающей среды и в зависимости от этого подвержен саморегуляции. А что такое для него среда? Это кормовая база и уровень пресса со стороны человека. И то, и другое сейчас позволяет ему плодиться. Ему комфортно! Чтобы рост волчьего поголовья прекратился, надо изымать как минимум половину особей. Для этого нужны субсидии на регулирование численности волков, чтобы можно было привлекать больше охотников. А пока из республиканского бюджета в год выделяется в пределах шести миллионов рублей, которых хватает на закупку примерно 700-800 шкур. Из-за недостаточного финансирования мы ежегодно изымаем не более 900 хищников, в основном молодняк, - рассказывает Иннокентий Семенов.

В Якутии ущерб от стай охотничьим ресурсам оценивается в 400 миллионов рублей в год, а сельскому хозяйству - до 200 миллионов рублей

Силы волчатников в регионе невелики. С наступлением сезона в республике формируют 25 специализированных бригад, которые охотятся вокруг населенных пунктов. Еще несколько мобильных бригад всегда готовы выехать в районы, где сложилась наиболее неблагополучная ситуация. При случае добывают волков и сами коневоды и оленеводы, но специально этим не занимаются. Такая охота затратна, требует много времени, а максимально возможное вознаграждение - 35 тысяч рублей: до 20 тысяч от правительства республики до десяти тысяч рублей могут добавить муниципалитеты и до пяти - животноводческие хозяйства.

Проигрывать борьбу с волчьими стаями в республике стали после того как было запрещено использование ядов: действие "химии" не имеет избирательных свойств, от нее гибнут и другие звери. Кроме того, как отмечает Иннокентий Семенов, в советские годы выручала авиация:

- Одна наша бригада с вертолета за сезон добывала по 250 - 270 волков. Сейчас стоимость часа полета достигает 300 тысяч рублей. А чтобы был результат, надо полетать хотя бы три дня по шесть часов. Нет желающих финансировать использование авиации при такой себестоимости волчьей шкуры.

А себестоимость живого зверя обходится сельскому хозяйству еще дороже.

- Хищничество волка стало существенным фактором потерь домашних животных в Хангаласском улусе. Об этом не понаслышке знает каждый сельчанин. Ежегодно фермеры недо­считываются десятков лошадей. Частенько серые заглядывают и в хозяйские дворы, - отмечает глава Хангаласского района Олег Иринеев.

Этот район соседствует с Якутском. От столицы республики до райцентра - всего 80 километров. На таком же расстоянии в другую сторону - Намский улус. Здесь в начале нынешнего года волки стали терроризировать табуны лошадей. После того как они задрали семь животных, селяне скооперировались, зафлажили стаю и добыли трех хищников. Еще четыре или пять смогли уйти. И возвращаться туда, где получили отпор, похоже, не собираются: почувствовали пресс со стороны человека.

- Со времени этой охоты сообщений от коневодов о появлении волков не было, - рассказал местный эколог Григорий Санаев.

Охота с флажками - для якутян метод новый. Чтобы на­учиться ему, сюда специально приглашали волчатников из Вологды.

- Но этот способ подходит только для центральных районов. А оленеводство, больше всего страдающее от волков, это горы и тундра. Там флажками обкладывать нечего, даже капкан или петлю нередко не к чему привязать. На мой взгляд, чтобы радикально решить проблему, надо полновесно профинансировать мероприятия по регулированию численности хищников. Иначе мы так и будем ежегодно тратить на их прокорм десятки и сотни миллионов рублей, - считает Иннокентий Семенов.

А как у соседей?

В Хабаровском крае в начале нынешнего года экологи насчитали 1,6 тысячи волков - по сравнению с 2019-м их число сократилось почти на 600 особей. По данным регионального комитета охотничьего хозяйства, на юге края этих хищников практически нет, там их уничтожают тигры. Почти все волчьи стаи фиксируются в северных районах, где общины коренных малочисленных народов Севера занимаются оленеводством (на начало 2020 года поголовье оленей составило 4,6 тысячи). Поскольку количество волков не считается критическим, регулирование их численности в крае не ведется. От набегов стада защищают сами оленеводы. В нынешнем году власти региона выделили на поддержку оленеводства полтора миллиона рублей. По словам начальника отдела животноводства краевого минсельхоза Елены Талалай, эти средства предназначены в том числе на покупку оружия и патронов для охраны стад.

А вот в Приамурье в течение всего года идут активные мероприятия по регулированию численности серых хищников - кампания продлится до апреля 2021-го. На эти цели из областного бюджета выделено 4,3 миллиона рублей. В сравнительно небольшом по площади регионе насчитывается более трех тысяч волков. По оценкам экологов, они наносят серьезный ущерб популяциям диких копытных, и в первую очередь сибирской косули, а также домашним оленям. Заксобрание области работает над местным законом о поддержке оленеводства. Чтобы создать условия для увеличения поголовья оленей (сейчас оно составляет семь тысяч голов), нужны меры и по защите стад от хищников.

- Может быть, для решения вопроса достаточно будет выдавать больше лицензий на отстрел волков именно в тех районах, где это актуально, - считает председатель комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Ирина Киевская.