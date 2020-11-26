В Якутске ректора федерального вуза заподозрили в мошенничестве

В Якутске в четверг задержали ректора Арктического государственного агротехнологического университета (АГАУ) Ивана Слепцова. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Руководителя федерального вуза подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями при реализации приоритетного национального проекта "Образование". В ходе проверки, проведенной прокуратурой республики совместно с МВД и региональным управлением ФСБ, установлено, что с 2016 года по настоящее время АГАУ было получено из федерального бюджета более 250 миллионов рублей для обучения 136 студентов. Молодые люди якобы обучались на бюджетной основе по различным специальностям. На самом деле, как установила проверка, этих студентов в природе не существовало.

"Фактически указанные студенты в университет не поступали, обучение в нем не проходили, выделенные из федерального бюджета денежные средства расходовались на иные цели, которые предстоит выяснить", - отмечено в сообщении пресс-службы республиканской прокуратуры.

По результатам проверки разными правоохранительными органами было возбуждено два уголовных дела, которые сейчас соединены в одно производство. Следственное подразделение МВД Якутии возбудило дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Региональное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Поскольку подозреваемый является депутатом парламента Якутии, очевидно, вести расследование будет управление Следственного комитета России.

В среду в университете была проведена выемка документов. Ректор задержан. По уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход расследования находится на контроле прокуратуры республики.