В Приамурье арестован фигурант дела на космодроме Восточный

Благовещенский городской суд арестовал на два месяца директора - главного инженера АО "Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры".

Следствие обвиняет чиновника в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает пресс-служба суда, подозреваемый реализовал фиктивную схему, по которой принимались в эксплуатацию объекты первой очереди на космодроме Восточный с не устраненными критическими замечаниями.

Фигуранту дела грозит до четырех лет лишения свободы. Суд заключил его под стражу до 23 января 2021 года.