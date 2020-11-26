В Приамурье арестован фигурант дела на космодроме Восточный

Новости

Кабмин выделит 10 млрд рублей на выплаты медикам, лечащим от COVID-19 12:31
Для медорганизаций в регионах закупят дополнительный транспорт 12:24
До конца года в первичное звено здравоохранения поставят две тысячи машин 12:21
СМИ: Молина опять сыграет Доктора Осьминога в "Человеке-пауке" 12:16
В России появится единый регистр пациентов с онкологией 12:12
Тело Марадоны доставили в президентский дворец в Буэнос-Айресе для прощания 12:12
Лукашенко поздравил Россию с урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе 12:11
Головченко и Рапота обсудили дальнейшее взаимодействие в Союзном государстве 11:56
Вышел трейлер комедии "Друг на продажу" с Мирославой Карпович 11:52
Власти Германии продлили карантинный режим из-за распространения COVID-19 11:50
Путин поручил проработать гарантии налоговых условий для инвесторов 11:27
Мурашко: Ситуация с лекарствами в аптеках начала исправляться 11:20
Синоптики рассказали, когда Москву покинут ледяные дожди 11:12
"Моя судьба зависит от врачей": Светлана Светличная вышла на связь 11:08
Спикер донского парламента заболел COVID-19 11:00
Международный успех скандинавов: Netflix снова выпустит датский сериал 10:58
СМИ: Актриса Светлана Светличная госпитализирована с инсультом 10:45
Заседание коллегий министерств культуры Беларуси и России пройдет в Минске 10:41
Инфекционист не исключил размножение коронавируса в нервных клетках 10:38
Шмели помогут дронам проходить в щели 10:38
Официально: Миккельсен заменит Деппа в "Фантастических тварях" 10:36
Названы заболевшие коронавирусом члены сборной России по биатлону 10:14
В Киргизии запретили новогодние корпоративы 10:07
Испытания САУ "Лотос" показали на видео 10:06
В Подмосковье задержали водителя с 20 килограммами наркотиков 10:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
26.11.2020 12:06
Рубрика: Происшествия

В Приамурье арестован фигурант дела на космодроме Восточный

Текст: Александр Ярошенко

Благовещенский городской суд арестовал на два месяца директора - главного инженера АО "Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры".

Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости
Кого уволил и кого наказал Дмитрий Рогозин на космодроме Восточный

Следствие обвиняет чиновника в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает пресс-служба суда, подозреваемый реализовал фиктивную схему, по которой принимались в эксплуатацию объекты первой очереди на космодроме Восточный с не устраненными критическими замечаниями.

Фигуранту дела грозит до четырех лет лишения свободы. Суд заключил его под стражу до 23 января 2021 года.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

Главное сегодня

Путин поручил усовершенствовать "удаленку"
Кабмин выделит 10 млрд рублей на выплаты медикам, лечащим от COVID-19
В России запустят программу ипотеки под 6,5% на частные дома для молодежи
В Роспотребнадзоре оценили вероятность заболеть COVID-19 после прививки
Пушков ответил на слова немецкого министра о разговоре с РФ с "позиции силы"
В МЧС предупредили о серьезных опасностях гибели судов от обледенения
СК возбудил дело в связи с возобновлением деятельности "Свидетелей Иеговы"