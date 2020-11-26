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26.11.2020 11:09
Рубрика: Экономика

В России построят специальный вертолет для работы на шельфе

Текст: Светлана Ментюкова

Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) "Вертолетов России" по итогам 2020 года досрочно достигнет показателя по 50-процентному переходу на гражданскую продукцию в рамках диверсификации. Предприятие выпустит 68 машин, половина из которых гражданского назначения. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров после посещения предприятия.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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"По этому году - это 68 машин, половина - гражданские. То есть это еще и исполнение поручения президента в части диверсификации. И здесь, коллеги уже выполнили досрочно ту задачу, которая была поставлена к 2030 году - выйти на 50%. Вот уже в 2020 году демонстрируют этот результат. Я думаю, что эта пропорция разумна, если надо искусственно в большую или меньшую сторону наращивать объемы, она объективно дает возможность для маневра", - отметил министр успехи авиастроителей.

Денис Мантуров также сообщил, что завод "Вертолетов России" в следующем году должен выпустить первый специальный вертолет для работы нефтегазовых компаний на шельфе, отметив, что это первый подобный вертолет и такого опыта у России ранее не было. "Рассчитываем на появление нового вертолета в следующем году в оффшорной версии - она очень востребована и в России, и на зарубежных рынках для задач по транспортировке бригад на оффшорной (нефтяной - прим. "РГ") платформе", - сказал он.

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