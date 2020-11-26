В России построят специальный вертолет для работы на шельфе

Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) "Вертолетов России" по итогам 2020 года досрочно достигнет показателя по 50-процентному переходу на гражданскую продукцию в рамках диверсификации. Предприятие выпустит 68 машин, половина из которых гражданского назначения. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров после посещения предприятия.

"По этому году - это 68 машин, половина - гражданские. То есть это еще и исполнение поручения президента в части диверсификации. И здесь, коллеги уже выполнили досрочно ту задачу, которая была поставлена к 2030 году - выйти на 50%. Вот уже в 2020 году демонстрируют этот результат. Я думаю, что эта пропорция разумна, если надо искусственно в большую или меньшую сторону наращивать объемы, она объективно дает возможность для маневра", - отметил министр успехи авиастроителей.

Денис Мантуров также сообщил, что завод "Вертолетов России" в следующем году должен выпустить первый специальный вертолет для работы нефтегазовых компаний на шельфе, отметив, что это первый подобный вертолет и такого опыта у России ранее не было. "Рассчитываем на появление нового вертолета в следующем году в оффшорной версии - она очень востребована и в России, и на зарубежных рынках для задач по транспортировке бригад на оффшорной (нефтяной - прим. "РГ") платформе", - сказал он.