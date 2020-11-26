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26.11.2020 13:26
Рубрика: Общество

В Ижевске проведут проверку после смерти сына экс-мэра Архангельска

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

Минздрав Удмуртии проведет служебную проверку качества оказания услуг сыну экс-мэра Архангельска Александру Донскому, который умер в одной из больниц Ижевска от малярии. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: iStock
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29-летний молодой человек заразился малярией во время отдыха в Танзании. Через несколько дней после возвращения, когда он был в Ижевске, ему стало плохо, но забирать в больницу его сначала не хотели, а после того, как все-таки госпитализировали, начали лечить от коронавируса. Позже выяснилось, что у Донского малярия, но было уже поздно.

В минздраве Удмуртии напомнили, что ситуация с тропической малярией в странах Африки неблагополучная, поэтому перед их посещением туристам надо обязательно проводить химиопрофилактику под наблюдением врача и принимать противомалярийные препараты за неделю до выезда. После возращения турист должен сообщить врачам о своем прибытии и находиться на карантине, чего молодой человек не сделал.

- Медицинские организации Удмуртской республики в период с 16 по 22 ноября 2020 года не получали информации о нахождении на территории республики граждан, недавно прибывших из неблагополучных по малярии регионов Африки,- сообщили в пресс-службе минздрава региона.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск

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