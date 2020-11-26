26 ноября Владимир Путин отправился с рабочей поездкой в Саров и посетил Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики, одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса. Здесь президент провел совещание о ситуации в городе Усолье-Сибирском и заявил, что экологическую катастрофу там удалось предотвратить, но он будет держать ситуацию под личным контролем.

Прибыв в Саров, Владимир Путин возложил букет красных роз к памятнику одному из руководителей советского проекта атомной бомбы Юлию Харитону возле Дома ученых.

Президент также посетил выставку с цифровыми продуктами "Росатома". Ему показали новую компьютерную модель воздушно-космической обороны - ее получит командование Воздушно-космических сил. Владимир Путин ознакомился с техническими характеристиками перспективной подлодки и нового фрегата, а также системами на основе искусственного интеллекта, способными распознавать конкретные виды вооружений, прогнозировать их действия и вести экспресс-аналитику.

Здесь же, на площадке федерального ядерного центра, президент провел совещание о ситуации в городе Усолье-Сибирском. "В июле мы обсуждали ситуацию в Усолье-Сибирском Иркутской области, где из-за накопленных десятилетиями еще с советского времени отходов химического производства сложилась очень опасная ситуация", - напомнил он. И для природы, и для здоровья десятков тысяч людей.

"Масштаб проблемы потребовал оперативного подключения и федеральных органов власти", - добавил президент. Были приняты решения - как неотложного, так и системного характера. Первым делом нужны были меры по обезвреживанию опасных объектов и защите людей, обеспечению бесперебойной работы городского хозяйства и сохранению занятости. Затем - серьезная работа по ликвидации опасных объектов, качественная очистка и рекультивация загрязненных земель и водных источников. Для этого была создана межведомственная рабочая группа, мобилизованы силы и ресурсы минобороны и МЧС, привлечена Росгвардия.

Ключевая роль в ликвидации накопленного вреда была возложена на "Росатом" - с учетом опыта и уникальных компетенций. "Мы не должны ограничиваться только обеззараживанием объекта в Усолье-Сибирском", - сказал президент. В планах "Росатома" - создание современного экологического производственно-промышленного комплекса, который позволит открыть современные предприятия и создать новые хорошо оплачиваемые рабочие места. Принципиально важно - сформировать условия для устойчивого, долгосрочного социально-экономического развития города, заявил Путин.

Ситуацию нужно держать под постоянным личным контролем, обратился Путин к участникам совещания, заверив, что и сам так сделает. Ситуация неординарная и серьезная, и просто так нельзя к этому проекту относиться, предостерег он.

В октябре правительство утвердило "дорожную карту" с системными мерами до декабря 2024 года, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко. "Все запланированные на 2020 год работы будут выполнены, мы идем с опережением графика", - сообщила она. "На сегодняшний день угрозы жизни и здоровью людей нет", - подчеркнула Абрамченко. Но расслабляться рано, все работы будут под личным контролем, заверила она. До конца года будет подготовлен законодательный акт, который прикроет "лазейку" для предприятий, не позволив уйти от ответственности за накопленный вред.

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев передал президенту фотографии с мест и сообщил, что минобороны проделало огромную работу, удалось избежать выбросов вредных веществ, хотя угрозы измерялись сотнями тысяч тонн. Все мероприятия были проведены безопасно и быстро, сказал он. Стоимость работ по реабилитации промышленной площадки в Усолье-Сибирском на 2021-2024 годы - около 48,5 млрд рублей.

Экологической катастрофы в Усолье-Сибирском удалось избежать, но расслабляться рано

"Локализованы и ликвидированы самые опасные объекты - это, конечно, главное, предотвращено расползание токсичного пятна, попадания химикатов в водные артерии. Последствия могли бы быть непредсказуемыми просто. По сути, удалось предотвратить риск настоящей экологической беды, если не сказать катастрофы", - заявил, выслушав доклады, Путин. Снята прямая угроза для жизни и здоровья граждан, не допущено сбоев в функционировании систем жизнеобеспечения города.

Снижать темпы работы по решению экологических проблем нельзя, подчеркнул президент. Мониторинг должен быть непрерывным. А если будут непредвиденные вопросы, то их сразу нужно поднимать на уровне правительства. "Разумеется, и я со своей стороны подключусь в любую секунду, как это только потребуется", - обещал Путин. Президент также одобрил планы создания экотехнопарка в городе.