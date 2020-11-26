Социально ответственный бизнес помогает здравоохранению Оренбуржья

Крупный холдинг выделил 18 миллионов рублей на покупку медоборудования для оренбургских клиник. Директор компании "Руссоль" в столь непростое время борьбы с коронавирусом показывает прекрасный пример личного участия бизнеса в социальной сфере.

С начала пандемии Сергей Черный выделил 53 миллиона рублей на закупку оборудования для клиник. Фото: Компания "Руссоль"

В оренбургский ковид-центр на базе областной больницы № 2 поступила очередная партия медицинского оборудования. На личные средства предпринимателя, руководителя соледобывающей компании Сергея Черного закуплены 70 мониторов слежения за состоянием пациентов и 70 инфузионных шприцевых насосов. Медоборудование поступило в рамках благотворительной поддержки стационаров, оказывающих помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, и уже на этой неделе будет доставлено в больницы по всей области.

Напомним, ранее предприниматель призвал бизнес-сообщество обратить внимание на медучреждения и с начала пандемии лично выделил 53 миллиона рублей на закупку оборудования и тестовых систем.

Новая поставка оборудования была закуплена по просьбе министерства здравоохранения Оренбургской области. В минздраве сообщили, что медицинское оборудование, приобретенное на средства благотворителя, уже на этой неделе распределят среди 17 медицинских учреждений региона.