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26.11.2020 14:04
Рубрика: Происшествия

В Башкирии осудили организатора пирамиды, похитившего 88 млн рублей

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Стерлитамаке городской суд признал 36-летнего мужчину виновным в мошенничестве и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

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По данным надзорного ведомства, с 2013 по 2016 годы обвиняемый был управляющим и фактическим учредителем коммандитного товарищества микрофинансовой организации "Алтын Капитал и Компания". В эти годы мужчина завлекал клиентов в свои организации, обещая хороший куш - от 20 до 40 процентов годовых. Обвиняемый заверял: дело беспроигрышное, так как организация якобы инвестирует деньги граждан в высокодоходный бизнес. Но в действительности, как выяснилось уже в ходе следствия, все деньги фигурант уголовного дела переводил подконтрольным фирмам, а также использовал на расширение сети офисов "финансовой пирамиды" в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае и Нефтекамск, а также Оренбурге. Ряду вкладчиков обещанные баснословные проценты действительно выплатили, но за счет денежных средств, поступивших от новых клиентов.

Суд установил, что преступник обманул 450 человек и похитил у них более 88 миллионов рублей. Часть суммы - 4,3 миллиона рублей мужчина легализовал, заключив мнимые сделки с аффилированными юридическими лицами.

На суде обвиняемый своей вины не признал.

- Суд назначил ему в виде пяти лет трех месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством юридическими лицами на два года, - уточнили в прокуратуре Башкирии.

Подсудимый был взят под стражу в зале суда.

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