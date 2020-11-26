В Башкирии выжившую после ДТП женщину сбил другой автомобиль

В Стерлитамакском районе Башкирии выжившая после аварии женщина-пассажир погибла под колесами автомобиля. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

25 ноября около шести часов по московскому времени на 142-м километре автодороги Уфа-Оренбург произошло два механических ДТП: в одном столкнулись Mitsubishi и LADA, а во втором KIA и Skoda. После этого пассажирка Mitsubishi вышла из автомобиля на проезжую часть, где ее тут же сбил автомобиль "ВАЗ-2114". Женщина погибла на месте.

На место происшествия выехали сотрудники полиции и экстренные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.