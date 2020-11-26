В Кирове пассажир напал с ножом на водителя такси

В Кирове 28-летний пассажир напал с ножом на водителя такси. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Происшествие случилось накануне, однако известно о нем стало только сейчас. Между мужчинами произошел конфликт, во время которого пассажир достал нож и не менее пяти раз ударил им в шею и тело таксиста.

Водитель, несмотря на раны, сумел оказать сопротивление, вышел из автомобиля и попросил помощи у проезжавшего мимо наряда вневедомственной охраны. Чуть позже на место приехали медики, мужчине оказали первую помощь и госпитализировали.

По факту происшествия возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемого быстро нашли и задержали. Во время допроса он свою вину признал. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.