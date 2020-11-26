В Перми родителям утонувшей в бассейне девочки выплатили 2 млн рублей

Новости

Названы заболевшие коронавирусом члены сборной России по биатлону 10:14
В Киргизии запретили новогодние корпоративы 10:07
Испытания САУ "Лотос" показали на видео 10:06
В Подмосковье задержали водителя с 20 килограммами наркотиков 10:00
В Коми отменили новогоднюю елку для одаренных детей 09:53
Ростовский аэропорт Платов возобновит авиасообщение с Минском 09:29
Почему убитые в Дании норки до сих пор беспокоят местных жителей 09:29
Мишустин распорядился закупить за рубежом "Мелфалан" 09:28
В Санкт-Петербурге военные поздравили фронтовика со 100-летием 09:27
Главный тренер сборной РФ по биатлону рассказал о коронавирусе в команде 09:20
В Латвии на кондитерском предприятии использовали рабский труд 09:08
В Раде сообщили об огромной "дыре" в бюджете Украины 08:57
В столице Киргизии с 1 декабря возобновится работа кинотеатров 08:43
В Роспотребнадзоре оценили вероятность заболеть COVID-19 после прививки 08:39
В технополисе "Москва" запустят производство вакцин от коронавируса 08:15
В больницах Рио-де-Жанейро закончились места для пациентов с COVID-19 07:55
На западе Москвы открыли новую станцию контроля загрязнения воздуха 07:53
На побережье Флориды шторм вынес останки корабля XIX века 07:46
Уже в третьей префектуре Японии обнаружен птичий грипп 07:16
В Калифорнии заключенные обманом получили миллиард долларов 07:07
Из-за циклона "Нивар" на юге Индии объявлена эвакуация жителей 06:51
Во Владивостоке произошла новая энергоавария 06:34
В Берлине объяснили суть ограничительных мер 06:20
Назван опасный "ночной" симптом дефицита витамина D 05:52
ЕС угрожает выйти из переговоров по Brexit 05:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
26.11.2020 10:05
Рубрика: Происшествия

В Перми родителям утонувшей в бассейне девочки выплатили 2 млн рублей

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Перми родителям погибшей 11-летней девочки назначили денежную компенсацию морального вреда. В прошлом году в спорткомплексе "Олимпия" утонула девочка, которая занималась в группе по синхронному плаванию. Суд установил, что трагедия произошла из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками спорткомплекса своих должностных обязанностей.

Фото: iStock
В Перми судебные приставы пришли к должнице на свадьбу

Как пояснили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю, родителям погибшего ребенка по решению суда спорткомплекс должен был выплатить в качестве компенсации морального вреда по одному миллиону рублей каждому.

Спортивное учреждение исполнило решение суда добровольно - в положенный срок денежные средства в полном объеме поступили на депозитный счет отдела судебных приставов, а после перечислены взыскателям.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь

Главное сегодня

Молодые семьи с детьми смогут получить ипотеку на частный дом под 6,5%
Видео: В Казахстане прошло испытание новой ракеты ПРО России
В Роспотребнадзоре оценили вероятность заболеть COVID-19 после прививки
Пушков ответил на слова немецкого министра о разговоре с РФ с "позиции силы"
Месси и Роналду отреагировали на смерть Марадоны
В МЧС предупредили о серьезных опасностях гибели судов от обледенения
СК возбудил дело в связи с возобновлением деятельности "Свидетелей Иеговы"