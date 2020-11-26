В Перми родителям утонувшей в бассейне девочки выплатили 2 млн рублей

В Перми родителям погибшей 11-летней девочки назначили денежную компенсацию морального вреда. В прошлом году в спорткомплексе "Олимпия" утонула девочка, которая занималась в группе по синхронному плаванию. Суд установил, что трагедия произошла из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками спорткомплекса своих должностных обязанностей.

Как пояснили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю, родителям погибшего ребенка по решению суда спорткомплекс должен был выплатить в качестве компенсации морального вреда по одному миллиону рублей каждому.

Спортивное учреждение исполнило решение суда добровольно - в положенный срок денежные средства в полном объеме поступили на депозитный счет отдела судебных приставов, а после перечислены взыскателям.