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26.11.2020 18:03
Рубрика: Происшествия

В Ульяновске умерла 20-летняя роженица

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)

После смерти 20-летней пациентки в родильном отделении ульяновской областной клинической больницы возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

В ведомстве сообщают, что 20-летняя пациентка поступила в родильное отделение Ульяновской областной клинической больницы 24 ноября и скончалась в тот же день.

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"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, изъята необходимая медицинская документация, решается вопрос о назначении соответствующих экспертных исследований", - говорится в сообщении.

В связи с этим региональный минздрав сообщает, что "медицинская помощь пациентке оказана в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи и на основе клинических рекомендаций". Ведомство проводит собственное служебное расследование инцидента.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновск

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