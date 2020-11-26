Абрамченко: Работы в Усолье-Сибирском идут с опережением графика

Все запланированные на 2020 год работы по ликвидации накопленного вреда экологии в Усолье-Сибирском будут выполнены, заверила президента Владимира Путина на совещании, состоявшемся в городе Сарове, вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, все работы идут с опережением графика.

"Ключевой задачей 2020 года было разобраться с наиболее опасными объектами, - приводит слова Виктории Абрамченко пресс-служба аппарата вице-премьера. - Это аварийные железнодорожные цистерны с опасными химическими веществами, цех ртутного электролиза, скважины рассолопромысла и нефтяная линза на берегу Ангары".

"Дорожная карта" с системными мерами до декабря 2024 года, которую поручил разработать президент, утверждена правительством 29 октября, добавила вице-премьер. По ее словам, средства на проведение работ как в 2020 году, так и на 2021 год, выделены в полном объеме. Часть средств выделена из резервного фонда, а часть работ финансируется в рамках бюджета национального проекта "Экология".

"Единственным исполнителем всех работ на промплощадке определено унитарное предприятие Росатома - "Федеральный экологический оператор", - продолжила Виктория Абрамченко. - Для выполнения неотложных мер были привлечены силы Минобороны и МЧС. Все запланированные на 2020 год работы будут выполнены, мы идем с опережением графика".

Вице-премьер рассказала, что два наиболее важных мероприятия уже завершены: полностью перезатарено 17 железнодорожных цистерн и демонтирован цех ртутного электролиза.

"Периметр площадки взят под охрану силами Росгвардии в круглосуточном режиме, - уточнила Виктория Абрамченко. - Последние два месяца мы не фиксируем нарушений режима. В начале работ Росгвардия ловила так называемых "металлистов" из числа местного населения".

Вице-премьер особенно отметила слаженную работу всех федеральных органов, региона и муниципалитета, задействованных в реализации неотложных мер, а также выразила благодарность силам Минобороны России, МЧС России, Росгвардии и Росатома, которые осуществляли постоянную защиту при проведении работ, и обеспечили безопасность как сотрудников, непосредственно занятых на работах, так и населения города Усолье-Сибирское.

"Группировка войск Минобороны России планирует 30 ноября 2020 года покинуть площадку в связи с завершением самых опасных работ, но готовы подключиться при необходимости и на следующих этапах, - сказала Виктория Абрамченко. - Группировка регионального управления МЧС и силы Росгвардии остаются на площадке. Медицинское сопровождение личного состава и жителей города обеспечено двумя учреждениями и одним предприятием, подведомственными ФМБА, Минобрнауки и Роспотребнадзора".

На сегодняшний день угрозы жизни и здоровью людей нет, подчеркнула вице-премьер.

Она отметила, что проведена большая работа по наведению порядка в имущественных отношениях на площадке.

"Мы проинвентаризировали все земельные участки и объекты капитального строительства, провели работу с каждым собственником, а в двух делах о банкротстве - с арбитражными управляющими", - уточнила Виктория Абрамченко.

По ее оценке, на площадке есть две группы объектов. Первая - объекты, которые утратили признаки недвижимости, находятся в разрушенном состоянии и мешают ликвидационным мероприятиям. По ним муниципалитетом подготовлен план демонтажа вместе с собственниками объектов. Вторая группа из 18 объектов, которые не разрушены, не опасны, могут эксплуатироваться далее. Для собственников таких объектов, которые занимаются предпринимательской деятельностью на площадке, правительством подготовлены меры поддержки.

"Эти правила позволят Минэкономразвития выделить средства в объеме около 50 млн рублей на модернизацию инфраструктуры и снижение издержек, связанных с безопасным ведением предпринимательской деятельности, - объяснила Виктория Абрамченко. - В рамках реализации мероприятий по передаче в собственность Иркутской области объектов недвижимого имущества, расположенных на территории промышленной площадки, в собственность Иркутской области из собственности Российской Федерации передано 11 земельных участков и 40 объектов капитального строительства".

Кроме того, в муниципальную собственность в соответствии с требованиями законодательства о несостоятельности (банкротстве) и судебными решениями передано 214 объектов капитального строительства и 13 земельных участков, ранее находившихся в собственности "Усольехимпром", сообщила Виктория Абрамченко.

Под контроль взят вопрос качества подаваемой населению питьевой воды. По данным Роспотребнадзора, превышений гигиенических нормативов химических веществ не зафиксировано, уточнила вице-премьер.

В рамках исполнения поручения президента правительство подготовило изменения в законодательство, доложила Виктория Абрамченко.

"Мы исходили из необходимости закрыть лазейку собственникам промышленных предприятий, позволяющую бросать такие предприятия без ликвидации вреда и вывода из эксплуатации", - доложила вице-премьер. По ее словам, сейчас ведомства завершают разработку законопроекта, который предусматривает несколько возможностей.

Во-первых, исключить опасные производственные объекты из государственного реестра можно будет только при наличии заключения Росприроднадзора об отсутствии накопленного в результате их деятельности вреда окружающей среде. Во-вторых, будет установлен запрет на раздел предприятий, учтенных в едином государственном реестре недвижимости единым недвижимым комплексом, на отдельные здания или сооружения до ликвидации накопленного вреда окружающей среде, возникшего в результате деятельности этого предприятия, в том числе при банкротстве. Кроме того, на собственника будет возложена финансовая ответственность по ликвидации накопленного вреда окружающей среде вне зависимости от того, является ли он лицом, причинившим данный вред или нет.