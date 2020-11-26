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26.11.2020 11:50
Рубрика: Власть

Бюджет-2021 Новосибирска: социальная направленность и развитие

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирске завершается работа над формированием главного финансового документа на 2021 год и плановый период до 2023 года. Мэр Анатолий Локоть считает, что бюджет-2021 - один из самых напряженных за последнее время.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

В результате пандемии коронавируса и принятых в связи с этим ограничительных мер многим предприятиям и организациям пришлось приостановить или остановить свою работу. Как итог - снизились налоговые сборы и пополняемость бюджета.

- Этот кризис, вызванный пандемией коронавируса, сильнее всего ударил по городам с наиболее развитой, дифференцированной структурой экономики. Таким, как Новосибирск. Мы считали это своей сильной стороной, но пострадали в первую очередь сервисные отрасли, малый и средний бизнес. Муниципалитет оказал поддержку пострадавшим секторам экономики. Но все это неизбежно оборачивается потерями для городского бюджета, - сказал Анатолий Локоть на встрече с журналистами.

На сокращение объема доходов в следующем году существенно повлияли и изменения в законодательстве. Так, изменился порядок зачисления штрафов. С 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход. Из-за этого Новосибирск в следующем году недополучит один миллиард рублей, а в 2022-2023 годах - свыше 1,5 миллиарда рублей.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
В Новосибирске начали второй этап реконструкции улицы Кедровой

- Эта сумма могла быть больше, если бы губернатор региона, правительство и депутаты Законодательного собрания не пошли нам навстречу и оперативно не приняли решение о поддержке, - отметил Анатолий Локоть. - Чтобы покрыть этот разрыв, Новосибирску увеличен норматив отчислений от налога по упрощенной системе налогообложения - с 10 до 16,5 процента. Но и эта сумма не покроет в полном объеме потери от "вмененки" и штрафов. К сожалению, решений федерального центра по замещению муниципалитетам выпадающих доходов пока нет.

Одним из источников пополнения городской казны являются межбюджетные трансферты. В 2014 году они составили 35 процентов от доходной части бюджета, в текущем - 51 процент, в 2021-м - 47 процентов. В течение следующего года эта доля еще вырастет, когда будут распределены все трансферты. Так, в 2020 году город дополнительно получил более 300 миллионов рублей на ремонт и реконструкцию дорог.

По словам мэра, такая ситуация наблюдается в большинстве крупных городов, доля безвозмездных поступлений достигает 48-69 процентов. В этом есть как положительная, так и отрицательная сторона, когда муниципалитеты все больше становятся зависимы от федерального центра и субъекта и теряют собственную финансовую самостоятельность.

Анатолий Локоть уверен: какими бы ни были обстоятельства, бюджет должен сохранить социальную направленность и иметь возможности для развития города. Поэтому 70 процентов расходов - это "защищенные" статьи, в числе которых заработная плата работников бюджетных организаций, содержание муниципальных учреждений (школы, детсады, школы искусств, спортивные секции), социальные выплаты. На финансирование самой крупной отрасли - "образование" - направляется более 55 процентов от всех расходов бюджета.

Строительство крупных объектов в Новосибирске будет продолжено. Фото: Татьяна Кравченко

На развитие города в бюджете-2021 (капитальные вложения) пока предусмотрено 4,13 миллиарда рублей. Это меньше, чем в текущем году, когда на эти цели направлено почти шесть миллиардов рублей, а в 2019-м - 6,3 миллиарда. Тем не менее, как заявил мэр, все начатые крупные проекты будут продолжены. Это и строительство станции метрополитена "Спортивная", автомобильных трасс, развязок, возводящихся к молодежному Чемпионату мира по хоккею, социальных объектов, ремонт наиболее аварийных участков дорог.

Но какие-то планы городу придется перенести. Возможно, на более поздние сроки будут отложены проекты по модернизации инфраструктуры, строительству и реконструкции дорог, не предусмотренных нацпроектом "БКАД", социальных объектов.

- Мы будем продолжать взаимодействие с губернатором, правительством и заксобранием, направленное на выравнивание потерь бюджета. Но в сложившихся условиях, разумеется, невозможно рассчитывать только на поддержку субъекта, - считает Анатолий Локоть. - Мы должны сосредоточиться на поиске дополнительных резервов по собственным доходным источникам.

Прежде всего, планируется усилить совместную с налоговыми органами работу по повышению собираемости налоговых платежей и сокращению недоимки. Благодаря проведенной в этом году работе недоимка за десять месяцев сократилась на 200 миллионов рублей. Кроме того, город будет добиваться снижения задолженности за аренду муниципальных земельных участков. Общая сумма задолженности перед бюджетом достигла четырех миллиардов рублей. Задолженность образовалась с 2010 года, и половина из нее - невозвратная в силу банкротств и остановки деятельности предприятий. Тем не менее в 2019 году в бюджет возвращено 710 миллионов рублей.

Инвестор вложит в модернизацию гостиницы "Турист" почти миллиард рублей. Фото: Татьяна Кравченко

Город рассчитывает не только на свои возможности, но и частных инвесторов. Сегодня все больше компаний участвуют в жизни города. Некоторые застройщики за свой счет благоустраивают территории вокруг жилых домов, создают скверы, обустраивают детские площадки, устанавливают воркауты. Не останавливается реконструкция Михайловской набережной, теперь ее продолжает инвестор, вкладывая в это 50 миллионов рублей. По концессионному соглашению в этом году завершилась реконструкция бывшего кинотеатра "Космос", который стал домом спорта. Почти один миллиард рублей планирует вложить инвестор в строительство гостиничного комплекса "Турист", который долгие годы был "заморожен".

- Наша задача - сохранить надежную систему жизнеобеспечения города, социальную стабильность, укрепить финансовую базу и финансовую самостоятельность, расширить экономические возможности для развития города. Я считаю, что в данной ситуации надо придерживаться осторожной экономической политики, не допуская срывов, - резюмировал Анатолий Локоть.

Справка "РГ"

Основные параметры бюджета Новосибирска:

- план (ноябрь) 2020 года: доходы - 52,26 миллиарда рублей, расходы - 53,5 миллиарда, дефицит - 1,24 миллиарда рублей;

- 2021 год: доходы - 50,061 миллиарда рублей, расходы - 50,861 миллиарда, дефицит - 800 миллионов рублей;

- 2022 год: доходы - 49,2 миллиарда рублей, расходы - 50,03 миллиарда, дефицит - 800 миллионов рублей;

- 2023 год: доходы - 48,5 миллиарда рублей, расходы - 49,2 миллиарда, дефицит - 700 миллионов рублей.

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