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26.11.2020 12:36
Рубрика: Власть

Бюджет Омской области-2021 принят в первом чтении

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Сегодня депутаты регионального Законодательного собрания приняли в первом чтении бюджет Омской области на 2021 год и плановый период. Накануне главный финансовый документ был подробно рассмотрен комитетами парламента и одобрен на публичных слушаниях.
Фото: Сергей Мельников Фото: Сергей Мельников
Фото: Сергей Мельников

По данным регионального министерства финансов, параметры бюджета на 2021 год сложились в объеме 96,3 миллиарда рублей по доходам и расходам. Из общей суммы 70,7 миллиарда рублей составляют налоговые и неналоговые доходы, предусмотренные к уровню бюджета текущего года с ростом на 6,6 процента. Безвозмездные поступления предусмотрены пока в объеме 25,6 миллиарда рублей.

Фото: Евгений Кармаев
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Во втором чтении федерального бюджета региону дополнительно распределено 10,7 миллиарда рублей в виде целевой поддержки. Эти средства будут отражены в виде первых изменений бюджета в феврале.

- Бюджет сбалансирован в условиях сегодняшней эпидемиологической обстановки. Предусматривает выполнение органами власти всех социальных обязательств и поддержку бизнеса. Обеспечивает финансирование национальных проектов в размере 16 миллиардов рублей, половина этой суммы - из регионального бюджета. Решение социальных проблем - остается в приоритете, - подчеркнул спикер Заксобрания Владимир Варнавский.

По словам специалистов, главный финансовый документ Омской области формировался в непростых условиях. В нем учтено снижение динамики по доходам в связи с пандемией и неполным распределением федеральной поддержки.

- Тем не менее поставленные губернатором задачи по формированию сбалансированного бюджета, обеспечению финансированием социально значимых расходных статей, а также мероприятий национальных проектов, выполнены, - пояснил региональный министр финансов Вадим Чеченко. - Вместе с тем, есть направления, которые требуют дофинансирования. И мы уже сейчас понимаем, как будем решать эти вопросы в феврале. Во-первых, бюджет будет увеличен на объем дополнительных федеральных средств, это более 10 миллиардов рублей. Кроме того, задействуем дефицит бюджета. Взвешенная долговая политика, которую регион ведет на протяжении ряда лет, позволила нам сформировать определенный ресурс, который мы задействовали в этом году и используем в следующем.

Министр финансов Омской области Вадим Чеченко считает бюджет сбалансированным. Фото: Сергей Мельников

По словам министра, очевидно, что уже в феврале, после внесения первых изменений, бюджет на 2021 год будет сопоставим с бюджетом текущего года, что позволит выполнять задачи, поставленные перед регионами президентом России и конкретизированные в бюджетном послании губернатора.

Обсуждение проекта бюджета продолжится во втором чтении 2 и 3 декабря. В комитетах регионального парламента депутаты подробно рассмотрят расходную часть финансового документа на предстоящий год.

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