Губернатор Красноярского края Александр Усс обсудил с зампредседателя правительства региона Сергеем Верещагиным и генеральным директором АНО "Корпорация развития Енисейской Сибири" Сергеем Ладыженко вопросы реализации комплексного инвестиционного проекта (КИП) "Енисейская Сибирь" на территории края.

Как отметил глава региона, несмотря на серьезные экономические вызовы, с которыми край и вся страна столкнулись в связи с коронавирусом, основные стратегические цели, обозначенные при старте КИП "Енисейская Сибирь", остаются неизменными.

"На сегодняшний день принят закон о реализации отдельных положений Налогового кодекса РФ в отношении региональных инвестиционных проектов, началось строительство Высокогорского моста в Енисейском районе, конкретизированы планы и задачи по Таймыру. Одним словом, "Енисейская Сибирь" набирает обороты", - подчеркнул Александр Усс.

Подтверждением этому стало обращение Иркутской области о вхождении в КИП "Енисейская Сибирь". Если в настоящее время в состав КИП входят 32 проекта на сумму 1,9 триллиона рублей, то с иркутскими инициативами их количество увеличится до 53, а общая сумма инвестиций превысит 4 триллиона рублей. Это позволит сформировать эффективный инструмент социально-экономического развития не только сибирского, но и федерального масштаба. Проект распоряжения правительства РФ об объединении проектов четырех регионов - Красноярского края, Тывы, Хакасии, Иркутской области - подготовило федеральное Минэкономразвития.

Как сообщил в своем докладе Сергей Верещагин, 12 из 18 проектов, которые включены в состав КИП на территории Красноярского края, вошли в активную стадию реализации. Причем один из них - компании ДОК "Енисей" по созданию мощностей по переработке своей продукции - уже реализован.

В 2020 году удалось получить решение по федеральному финансированию ряда инфраструктурных объектов "Енисейской Сибири", что позволило на год раньше начать строительство моста в районе поселка Высокогорский. Его ждут не только компании-инвесторы, которые реализуют на этой территории проекты на общую сумму около 180 миллиардов рублей, но и более 13 тысяч жителей Енисейского, Северо-Енисейского, Мотыгинского районов.

Также сформирована и согласована на федеральном уровне заявка на создание особой экономической зоны "Красноярская технологическая долина". Зона будет создана на территории Красноярского металлургического завода. Шесть якорных резидентов уже подтвердили свои планы на общую сумму около 29 миллиардов рублей.

"Особенно важно, что ОЭЗ позволит создавать производства по переработке первичного алюминия, выдавать продукцию с более высокой добавленной стоимостью. И если раньше продукция из красноярского алюминия производилась вне территории края, и только потом ввозилась в регион, где использовалась нашими компаниями и предприятиями, то сейчас замкнутый цикл производства будет сформирован на территории особой экономической зоны. Мы рассчитываем, что до конца года уже выйдет соответствующее постановление правительства РФ, утверждающее ее создание", - пояснил Сергей Верещагин.

Началась активная реализация сложного проекта по добыче угля на Сырадасайском месторождении в Арктической зоне Красноярского края. Инвестиции компании "Северная Звезда" составят более 40 миллиардов рублей. Компания подписала с правительством края соглашение о социально-экономическом партнерстве.

В октябре этого года принят законопроект о реализации отдельных положений Налогового кодекса РФ в отношении региональных инвестиционных проектов (РИП). Уже формируется пять заявок на присвоение статуса РИП от компаний, которые входят в "Енисейскую Сибирь". Общая их стоимость составляет более 50 миллиардов рублей. Правительство края продолжит работу по увеличению числа заявок на получение статуса РИП.

Проект "Восток Ойл", реализуемый "Роснефтью" на севере Красноярского края, серьезно усилил "Енисейскую Сибирь". Социально-экономический эффект от его реализации имеет огромное значение не только для региона, но и для страны. Вчера состоялась встреча руководителя "Роснефти" Игоря Сечина с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой были озвучены основные параметры "Восток Ойл" - это сотни тысяч рабочих мест по всей России, сто миллионов тонн нефтедобычи к 2034 году, миллиарды рублей налогов, триллионы рублей инвестиций.

Как подчеркнул Сергей Верещагин, у "Енисейской Сибири" в планах на 2021 год - старт не только проектов "Восток Ойл" и "Северная Звезда", но и ряда проектов по добыче сырья, в том числе золотодобывающими компаниями края, проектов в области деревопереработки и логистики. "По нашим оценкам, в рамках КИП в следующем году будет проинвестировано не менее 100 миллиардов рублей, будет создано порядка 12 тысяч рабочих мест", - добавил вице-премьер.

В ходе совещания губернатор акцентировал внимание на важности работы с компаниями, входящими в КИП в части приоритетного трудоустройства жителей Красноярского края. По итогам прошедшего года более 1300 человек в регионе были трудоустроены на проекты "Енисейской Сибири".

Вторая задача на 2021 год, обозначенная главой региона, - кооперация малого и среднего предпринимательства с крупным бизнесом, который работает в рамках "Енисейской Сибири". В настоящее время сформирован реестр из 300 компаний - ответственных поставщиков, по итогам 2020 года с ними заключено 160 контрактов на сумму 3,6 млрд рублей.

Еще одной задачей в рамках КИП, требующей постоянного сопровождения, является продолжение кооперации бизнеса и науки для реализации крупных наукоемких проектов.

"Научно-образовательный комплекс края уже получил ряд заказов от бизнеса, их сумма по итогам 2020 года составила 330 миллионов рублей. Эта работа будет усиливаться", - сказал Сергей Верещагин.