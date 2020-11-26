Уникальный и амбициозный проект возведения энергоэффективных небоскребов предложил новосибирский инженер Денис Тяглин. Несколько высотных зданий, объединенных в комплекс, будет полностью обеспечено электроэнергией за счет даже слабого ветра. Разработка уже вошла в число 100 лучших изобретений России.

Три-пять объектов жилой или коммерческой недвижимости высотой от сотни метров можно обеспечить энергией на 200 процентов от потребности за счет одной размещенной в центре ветроустановки. Излишки пригодятся, например, для освещения улиц. Кроме того, в ветреную погоду энергию будет запасать гравитационный накопитель, который станет источником в случае полного штиля.

Модель такого комплекса высотой чуть более метра новосибирец установил на крыше одного из городских зданий на улице Депутатской. Опытный образец из четырех зданий показал, что ветер обеспечивает работу миниатюрной электростанции в среднем 22 часа в сутки - таким образом, гравитационный накопитель требуется подключать ненадолго.

- Нужно знать геоданные, статистику по ветрам и на основе этого приступать к архитектурному проекту, - отметил в беседе с корреспондентом "РГ" Денис Тяглин. - Правильное расположение зданий и пространства между ними дает возможность получить эффект трубки Вентури. Если упрощенно, то нечто похожее возникает, например, в арке дома, где воздушный поток ускоряется. Оптимальная для каждой конкретной местности модель комплекса позволит вырабатывать энергию, даже если на улице легкий ветерок со скоростью от четырех мет-ров в секунду.

В основе ноу-хау - не только особый способ расположения зданий, но и устройство самого ветроэлектрогенератора, в котором присутствует сразу несколько новаторских запатентованных решений. Согласно проекту, ветряная электростанция состоит из десятков свободно вращающихся секций высотой в один этаж. Они закреплены на статичной железобетонной оси подобно вращающимся дверям в торговых центрах. Ветер вращает секции, создавая лобовое сопротивление на лопасти.

Проект Дениса Тяглина отличают от прочих вертикальных ветрогенераторов, например, особые аэродинамические щиты, которые, с одной стороны, делают весь механизм бесшумным, а с другой - защищают "неработающую" лопатку, чтобы ветер не создавал сопротивления самому себе. Опять же, можно представить ту самую дверь в торговом центре: поток посетителей должен идти в одном направлении, иначе механизм просто заблокируется. Аэродинамический щит защищает от подобного эффекта. К тому же он направляет ветер на края лопастей, создавая тем самым большую тягу и значительно повышая эффективность воздушного потока.

- Еще один значительный плюс - в том, что мы максимально приближаем электростанцию к конечному потребителю, - отмечает Денис Тяглин. - Любая ГЭС или ТЭЦ требует инфраструктуры - провода тянутся на десятки километров. Во-первых, строительство линий затратно, а во-вторых, при передаче до десяти процентов электроэнергии попросту теряется. Кстати, такая же история - с "ветряками" на горизонтальной оси, довольно распространенными в Европе: их ставят только там, где сильный ветер, а до населенного пункта энергию нужно еще доставить. А в случае с ТЭЦ нужно еще добыть и доставить уголь, разогреть воду для разгона турбин - все это опять же потери энергии.

Денис Тяглин напоминает, что, по прогнозам ООН, к 2025 году потребление электроэнергии в мире вырастет вдвое. Наиболее развитые страны, в том числе Россия, почувствуют ее дефицит довольно скоро. В Поднебесной киловатт электроэнергии уже стоит втрое дороже, чем в России. Кстати, в Китае уже давно задумались о строительстве автономных зданий, способных получать энергию, в том числе от ветра. Подобный проект даже удалось воплотить в Гуанчжоу, где построили Башню Перл-Ривер, или Башню Жемчужной реки (Pearl River Tower). Правда, она обеспечена "зеленой" энергией примерно на десять процентов от необходимого объема - до разработки Дениса Тяглина далеко.

Между тем новосибирский изобретатель уже получил патент в России. Кроме того, предполагается запатентовать разработку еще в 75 странах, оформлена заявка для международной патентной системы PCT.

Технологией активно заинтересовался один из шейхов ОАЭ - не исключено, что именно там в итоге будет построен первый в мире подобный комп-лекс. Отечественный бизнес столь революционные идеи воспринимает с большой осторожностью, хотя строительство такого комплекса, по словам автора проекта, немногим сложнее возведения обычных жилых высоток.

- Мы ставим задачу к 2023-2024 годам показать на примере реального объекта возможности получения экологически чистой энергии, - подчеркивает Денис Тяглин. - Наша цель - ускорить процесс перехода к гармоничным отношениям человека и природы. Как только бизнес увидит такой объект, начнется повсеместное применение технологии, - уверен новосибирец.

Тем временем

Из Российской академии наук макет переместился для экспозиции в один из торговых центров Москвы. Позднее его доставят в ОАЭ для участия в выставке EXPO 2021 DUBAI.