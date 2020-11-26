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26.11.2020 05:08

Свет из воздуха

Новосибирец предложил строить ветроэлектростанции в центре комплексов высотных зданий
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 267(8321)
Уникальный и амбициозный проект возведения энергоэффективных небоскребов предложил новосибирский инженер Денис Тяглин. Несколько высотных зданий, объединенных в комплекс, будет полностью обеспечено электроэнергией за счет даже слабого ветра. Разработка уже вошла в число 100 лучших изобретений России.
Один из вариантов жилого комплекса — закрученные по спирали высотки вокруг ветроэлектростанции Фото: Предоставлено Денисом Тяглиным Один из вариантов жилого комплекса — закрученные по спирали высотки вокруг ветроэлектростанции Фото: Предоставлено Денисом Тяглиным
Один из вариантов жилого комплекса — закрученные по спирали высотки вокруг ветроэлектростанции Фото: Предоставлено Денисом Тяглиным

Три-пять объектов жилой или коммерческой недвижимости высотой от сотни метров можно обеспечить энергией на 200 процентов от потребности за счет одной размещенной в центре ветроустановки. Излишки пригодятся, например, для освещения улиц. Кроме того, в ветреную погоду энергию будет запасать гравитационный накопитель, который станет источником в случае полного штиля.

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Модель такого комплекса высотой чуть более метра новосибирец установил на крыше одного из городских зданий на улице Депутатской. Опытный образец из четырех зданий показал, что ветер обеспечивает работу миниатюрной электростанции в среднем 22 часа в сутки - таким образом, гравитационный накопитель требуется подключать ненадолго.

- Нужно знать геоданные, статистику по ветрам и на основе этого приступать к архитектурному проекту, - отметил в беседе с корреспондентом "РГ" Денис Тяглин. - Правильное расположение зданий и пространства между ними дает возможность получить эффект трубки Вентури. Если упрощенно, то нечто похожее возникает, например, в арке дома, где воздушный поток ускоряется. Оптимальная для каждой конкретной местности модель комплекса позволит вырабатывать энергию, даже если на улице легкий ветерок со скоростью от четырех мет-ров в секунду.

В основе ноу-хау - не только особый способ расположения зданий, но и устройство самого ветроэлектрогенератора, в котором присутствует сразу несколько новаторских запатентованных решений. Согласно проекту, ветряная электростанция состоит из десятков свободно вращающихся секций высотой в один этаж. Они закреплены на статичной железобетонной оси подобно вращающимся дверям в торговых центрах. Ветер вращает секции, создавая лобовое сопротивление на лопасти.

Проект Дениса Тяглина отличают от прочих вертикальных ветрогенераторов, например, особые аэродинамические щиты, которые, с одной стороны, делают весь механизм бесшумным, а с другой - защищают "неработающую" лопатку, чтобы ветер не создавал сопротивления самому себе. Опять же, можно представить ту самую дверь в торговом центре: поток посетителей должен идти в одном направлении, иначе механизм просто заблокируется. Аэродинамический щит защищает от подобного эффекта. К тому же он направляет ветер на края лопастей, создавая тем самым большую тягу и значительно повышая эффективность воздушного потока.

- Еще один значительный плюс - в том, что мы максимально приближаем электростанцию к конечному потребителю, - отмечает Денис Тяглин. - Любая ГЭС или ТЭЦ требует инфраструктуры - провода тянутся на десятки километров. Во-первых, строительство линий затратно, а во-вторых, при передаче до десяти процентов электроэнергии попросту теряется. Кстати, такая же история - с "ветряками" на горизонтальной оси, довольно распространенными в Европе: их ставят только там, где сильный ветер, а до населенного пункта энергию нужно еще доставить. А в случае с ТЭЦ нужно еще добыть и доставить уголь, разогреть воду для разгона турбин - все это опять же потери энергии.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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Денис Тяглин напоминает, что, по прогнозам ООН, к 2025 году потребление электроэнергии в мире вырастет вдвое. Наиболее развитые страны, в том числе Россия, почувствуют ее дефицит довольно скоро. В Поднебесной киловатт электроэнергии уже стоит втрое дороже, чем в России. Кстати, в Китае уже давно задумались о строительстве автономных зданий, способных получать энергию, в том числе от ветра. Подобный проект даже удалось воплотить в Гуанчжоу, где построили Башню Перл-Ривер, или Башню Жемчужной реки (Pearl River Tower). Правда, она обеспечена "зеленой" энергией примерно на десять процентов от необходимого объема - до разработки Дениса Тяглина далеко.

Между тем новосибирский изобретатель уже получил патент в России. Кроме того, предполагается запатентовать разработку еще в 75 странах, оформлена заявка для международной патентной системы PCT.

Технологией активно заинтересовался один из шейхов ОАЭ - не исключено, что именно там в итоге будет построен первый в мире подобный комп-лекс. Отечественный бизнес столь революционные идеи воспринимает с большой осторожностью, хотя строительство такого комплекса, по словам автора проекта, немногим сложнее возведения обычных жилых высоток.

- Мы ставим задачу к 2023-2024 годам показать на примере реального объекта возможности получения экологически чистой энергии, - подчеркивает Денис Тяглин. - Наша цель - ускорить процесс перехода к гармоничным отношениям человека и природы. Как только бизнес увидит такой объект, начнется повсеместное применение технологии, - уверен новосибирец.

Тем временем

Из Российской академии наук макет переместился для экспозиции в один из торговых центров Москвы. Позднее его доставят в ОАЭ для участия в выставке EXPO 2021 DUBAI.

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