Опыт ГЧП алтайских речников может лечь в основу нового нацпроекта

В Алтайском крае уже больше пяти лет реализуют уникальный проект по восстановлению речных грузоперевозок. Это единственный регион в стране, где действует соглашение между властью и бизнесом о поддержании рек в судоходном состоянии. Краевые власти уверены, что наработанный опыт государственно-частного партнерства станет хорошей основой для реализации нового национального проекта "Внутренний водный транспорт".

- Потенциал рек в России пока используется мало, - отметил замминистра транспорта региона Дмитрий Коровин. - У нас по внутренним водным артериям перевозят только полтора процента всех грузов, тогда как в Китае, Нидерландах, Франции, Германии, США доля речных перевозок доходит до десяти-одиннадцати процентов. А ведь доставка грузов по рекам обходятся в два-три раза дешевле, чем по железным дорогам. Вложения в поддержание судоходного состояния рек в семь раз меньше, чем требуется на содержание автомобильных дорог. Речной транспорт энергоэффективнее, безопаснее и экологичнее, чем другие виды транс-порта. Конечно, реки обеспечивают в основном меридиональное сообщение, а более распространено широтное, но многие грузы все же можно транспортировать по водным путям.

В 1980-е годы в Алтайском крае по рекам доставляли миллионы тонн строительных материалов, зерна, угля. Самый большой объем был зафиксирован в 1989-м - 5,7 миллиона тонн. Но затем, в течение двадцати пяти лет, объемы речных перевозок в регионе только сокращались и к 2014 году снизились до 430 тысяч тонн.

- Чтобы сохранить федеральное финансирование на поддержание судоходности рек в Алтайском крае, в 2015 году региональные власти заключили трехстороннее соглашение с администрацией Обского бассейна водных путей и местными предприятиями речной и добывающей отраслей. За шесть лет его реализации на расчистку русел, дноуглубительные работы и оборудование погрузочно-разгрузочных площадок направлено более 300 миллионов рублей из средств федерального и краевого бюджетов, также были привлечены частные инвестиции. В результате мы начали ежегодно наращивать объемы грузоперевозок, которые к 2020 году достигли 900 тысяч тонн. Всего за это время перевезено 4,8 миллиона тонн. А это значит, что в летний туристический сезон с автомобильных дорог края мы убрали около 210 тысяч грузовых автомобилей. Экономический эффект от снижения нагрузки на автодороги мы оцениваем примерно в 900 миллионов рублей, - пояснил Дмитрий Коровин.

Более чем в два раза вырос общий грузооборот речных перевозок. Если в 2015 году он составлял 48 миллионов тонн на километр, то к осени 2020-го достиг 106 миллионов. Кроме того, за счет частных инвестиций восстановили порт Восточный в Барнауле, грузовые базы в городе Камне-на-Оби, селах Шелаболихе, Усть-Пристани и Калманке. Удалось сохранить и пассажирские перевозки. В прошлом сезоне речным транспортом воспользовались 142 тысячи человек, а в нынешнем - более 149 тысяч. В Алтайском крае действуют не только прогулочные и туристические маршруты, но и регулярные речные пассажирские рейсы по Оби, которыми пользуются садоводы. Стоимость билетов, чтобы сделать их доступными для пенсионеров, субсидируется средствами краевого бюджета. В 2020 году на эти цели из региональной казны направлено 11,5 миллиона рублей.

Еще одна проблема, которую в Алтайском крае пытаются решать с помощью государственно-частного партнерства, - продление судоходного периода. В 1980-е годы суда ходили по Оби и другим алтайским рекам по пять, а порой и более месяцев, если позволяла погода. Но в начале 2000-х из-за отсутствия дноуглубительных работ навигационный период сократился до трех месяцев.

- Благодаря трехстороннему соглашению мы возобновили необходимые для поддержания судоходства работы, что позволило существенно увеличить навигацию, - пояснил начальник Барнаульского района водных путей и судоходства Александр Чуприн. - К примеру, в этом сезоне навигационный период на реке Бии вместо запланированных 110 суток составил 148 - почти пять месяцев, а на участке Оби от слияния Бии и Катуни до Барнаула - 132. Удалось создать условия для комфортного движения по реке, восстановить перевалочную площадку на правом берегу Оби, а также пополнить флот шестью новыми единицами: мы приобрели два плавкрана, буксирный и путейский теплоходы, баржу-площадку и земснаряд. Техника не новая, но в хорошем состоянии.

В конце октября президент России поручил разработать национальный проект по развитию речного транспорта, и опыт Алтайского края по внедрению государственно-частного парт-нерства в этой области оказался как нельзя кстати. "Мы внесли свои предложения в концепцию будущего нацпроекта. Прежде всего по обновлению парка речного флота и спецтехники для дноуглубительных и путевых работ, по созданию условий для судоходства на таких сложных реках как Катунь. Мы надеемся, что реализация нацпроекта позволит привлечь серьезные инвестиции в развитие отрасли", - подчеркнули в минтрансе региона.

Между тем

В Алтайском крае уже третий год подряд пытаются довести объемы речных грузоперевозок до одного миллиона тонн в сезон. Но пока превысить планку в 960 тысяч тонн не удалось. Алтайские речники рассчитывают, что нацпроект "Внутренний водный транспорт" будет способствовать дальнейшему наращиванию грузооборота по рекам.