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26.11.2020 12:30
Рубрика: Экономика

Путин открыл цех субстанций для лекарств от коронавируса

Текст: Кира Латухина
Президент по видеосвязи принял участие в церемонии открытия нового, современного цеха по производству субстанций для лекарственных препаратов в Братске Иркутской области.

Возможностям национальной фарминдустрии власти уделяют постоянно серьезное внимание, это всегда имеет жизненно важное значение для страны и для граждан, и тем более сейчас, подчеркнул Владимир Путин. "Мощности, которые сегодня вводятся в эксплуатацию, позволят нарастить выпуск качественных эффективных лекарств, которые, в том числе, применяются для лечения коронавирусной инфекции, туберкулеза, сахарного диабета, гепатита, других серьезных заболеваний", - сказал он. "И эти препараты нужны людям и нужны буквально каждый день", - отметил президент.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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"Предприятие вносит весомый вклад в замещение ряда востребованных импортных лекарств, повышение их доступности для граждан", - заявил Путин.

"И, конечно, развитие таких высокотехнологичных фармацевтических производств - это и новые рабочие места, и спрос на перспективные технологии и разработки наших исследовательских команд, и укрепление экспортных позиций России, и точки роста для регионов конечно", - продолжил президент. "Будем и дальше оказывать поддержку подобным проектам, нацеливать на такие задачи институты развития", - заверил он.

Путин напомнил, что программа развития фармацевтической индустрии действует уже много лет. "Знаю, что и в вашем случае она работает достаточно эффективно и оказывает необходимую поддержку", - произнес он.

"Необходимо и дальше создавать комфортные, стабильные, предсказуемые условия для работы бизнеса и инвесторов в этой сфере, для партнерства наших компаний и между собой и с зарубежными партнерами, создавать площадки для работы наших ученых, образовательных центров. Все это большой жизненно важный для страны комплекс", - заключил президент.

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