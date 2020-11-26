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Рубрика: Власть

Лекарство из Сибири

Владимир Путин открыл цех по производству субстанций для препаратов от коронавируса
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 268(8322)
Программу развития фармацевтической индустрии нужно продлить до 2030 года. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии открытия нового, современного цеха по производству субстанций для лекарственных препаратов в Братске (Иркутская область). Здесь будут выпускать и препараты для пациентов с коронавирусом.
Владимир Путин согласился продлить программу развития фарминдустрии до 2030 года. Фото: РИА Новости Владимир Путин согласился продлить программу развития фарминдустрии до 2030 года. Фото: РИА Новости
Владимир Путин согласился продлить программу развития фарминдустрии до 2030 года. Фото: РИА Новости

Увеличению возможностей национальной фарминдустрии уделяется серьезное внимание - это всегда имеет жизненно важное значение для страны и для граждан, и тем более сейчас, подчеркнул Владимир Путин. "Мощности, которые сегодня вводятся в эксплуатацию, позволят нарастить выпуск качественных, эффективных лекарств, которые в том числе применяются для лечения коронавирусной инфекции, туберкулеза, сахарного диабета, гепатита, других серьезных заболеваний", - сказал он. "Эти препараты нужны людям, и нужны буквально каждый день", - отметил президент. Также он подчеркнул вклад предприятия в замещение ряда востребованных импортных лекарств, в повышение их доступности для граждан. "Будем и дальше оказывать поддержку подобным проектам, нацеливать на такие задачи институты развития", - заверил он.

Фото: vesti.ru
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Путин напомнил, что программа развития фармацевтической индустрии действует уже много лет. "Знаю, что и в вашем случае она работает достаточно эффективно и оказывает необходимую поддержку", - заметил он. "Необходимо и дальше создавать комфортные, стабильные, предсказуемые условия для работы бизнеса и инвесторов в этой сфере, для партнерства наших компаний и между собой, и с зарубежными партнерами, создавать площадки для работы наших ученых, образовательных центров. Все это - очень большой, жизненно важный для страны комплекс", - заключил президент. Глава минпромторга Денис Мантуров напомнил, что расширение производства отечественных фармацевтических субстанций Владимир Путин обозначил в качестве главного вектора развития фарминдустрии еще в 2015 году. "Сейчас перед нами стоит задача освоить полный цикл производства по 215 стратегически значимым препаратам из нового перечня, который недавно утвержден правительством. Из них более половины субстанций мы уже производим", - доложил он. Аналогичного результата удалось добиться по значительно более широкому перечню - это жизненно важные лекарства: почти 50 процентов тоже полностью обеспечены российским сырьем.

На новые проекты, направленные на повышение уровня локализации и максимальное расширение номенклатуры производимых в стране лекарств, за последние три года через госпрограмму и институты развития направлено около 4 млрд рублей бюджетных инвестиций, а сами компании вложили еще примерно 5 млрд рублей.

Завод в Братске поможет в лечении коронавируса. "Благодаря новым мощностям до конца декабря предприятие сделает свыше 100 тысяч упаковок всем нужного фавипиравира, а в следующем году сможет произвести уже порядка 600 тысяч упаковок", - объявил Мантуров. Компания готова выпускать субстанции для антибиотиков - не менее 9 тонн в год. И есть планы освоить на площадке еще ряд новых позиций из последнего перечня препаратов, рекомендованных для лечения COVID.

Будем и дальше оказывать поддержку подобным проектам, нацеливать на такие задачи институты развития 

Глава группы компаний Викрам Пуния поблагодарил за госпомощь предприятию и попросил принять программу развития фарминдустрии до 2030 года в полном объеме. "Вы правы, безусловно, нам нужно продлевать программу развития фарминдустрии", - согласился Путин и уточнил у главы минпромторга, когда была сформулирована программа. Денис Мантуров ответил, что в 2010 году. "Нам теперь нужно продумать, как и что мы будем делать до 2030-го. Это точно надо сделать, предложение хорошее", - оценил Путин.

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