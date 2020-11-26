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Рубрика: Власть

Путин: В Усолье-Сибирском удалось предотвратить экологическую катастрофу

Текст: Татьяна Замахина
Экологическую катастрофу в Усолье-Сибирском удалось избежать, но расслабляться рано. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о ходе ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории этого города в Иркутской области.
Фото: Алексей Кушниренко/ТАСС
Путин пообещал держать ситуацию в Усолье-Сибирском на личном контроле

В городе из-за накопленных десятилетиями отходов химического производства сложилась опасная и "очень серьезная" ситуация, которая угрожает и природе, и здоровью людей. За короткий период времени к работе по решению экологических проблем подключились все уровни власти, были привлечены специалисты. И слаженная работа дает результаты, подчеркнул российский лидер, подводя итоги совещания.

- Локализованы и ликвидированы самые опасные объекты, это самое главное, - сказал Путин. - Предотвращено расползание токсичного пятна, попадание химикатов в водные артерии. Последствия могли бы быть непредсказуемыми. По сути, удалось предотвратить риск настоящей экологической беды, если не сказать катастрофы.

Очень важным он назвал то, что "сняли непосредственную угрозу для жизни и здоровья граждан, проживающих на этой территории". Не допущено и сбоев в системах обеспечения города.

Путин поблагодарил всех, кто работал над этим, в том числе МЧС, специалистов "Росатома". Однако он призвал "ни в коем случае не расслабляться".

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Глава государства поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко держать ситуацию под постоянным контролем. Нельзя снижать темпы работы и необходимо вести постоянный мониторинг, добавил Путин. "Росатому" поручено продолжить комплексную реабилитацию территории.

"Если будут какие-то возникать непредвиденные вопросы, пожалуйста, сразу поднимайте их на уровне правительства. Разумеется, и я со своей стороны подключусь в любую секунду, как это только потребуется", - подчеркнул президент.

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