Совладелец ТЦ "Зимняя вишня" не признал вину по делу о взятке

Вишневский, которому предъявлено обвинение по части пятой статьи 291 УК РФ, вины не признает. По версии следствия, действуя через своего представителя в Кемерове, он передал семь миллионов рублей преступной группе, которая обеспечила незаконный ввод в эксплуатацию второй очереди ТРЦ.

Организатор группы - начальник региональной инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова - закрыла глаза на грубейшие нарушения, допущенные при реконструкции здания. В частности, на то, что там, вопреки проекту, не установили автоматические системы пожаротушения и сигнализации. Вместо работ, по словам гособвинителя, создавалась их видимость. Как выяснили следователи, владельцы ТРЦ стремились как можно быстрее получать прибыль. Потому и торопились ввести вторую очередь комплекса, назначение которого изменили со спортивно-развлекательного на торгово-развлекательный, умышленно заменив шифры в разрешительных документах. К слову, по данным прокуратуры, ТРЦ начали использовать в целях торговли еще до ввода в эксплуатацию.

Подсудимый же заявил, что не имел корыстных мотивов, да и никакой взятки на самом деле не было. Что мнимость договора, по которому уплатили те самые семь миллионов, еще нужно доказать (к тому же, с этой суммы перечислили налог в бюджет). А главное, что ни собственником, ни учредителем "ККК" он не являлся - был просто директором. В технические и тем более финансовые вопросы не вникал, с органами власти и надзорными ведомствами не контактировал. В его обязанности входило лишь "сопровождение процесса". О том, что реконструкция здания не соответствует проектным документам, не знал. Поиском решений для нее, как и подбором исполнителей, не занимался.

Но выполнение всех работ по реконструкции ТРЦ, по словам Вишневского, подтверждено документально. Руководителем он был по совместительству, занимая пять должностей в разных компаниях. В Кемерово приезжал в лучшем случае раз в месяц. Денежных вознаграждений не получал, кроме зарплаты, вплоть до увольнения по собственному желанию в 2016-м (лишь тогда и выкупил семь процентов акций компании, став совладельцем ТРЦ).

Вишневский зарегистрирован по месту жительства в Томске, но в последние годы проживал в Испании. Он признался журналистам: от следствия не скрывался. Не думал, что может оказаться на скамье подсудимых. Его объявили в международный розыск и экстрадировали в Россию из Польши в марте 2020-го - накануне очередной годовщины трагедии в "Зимней вишне".