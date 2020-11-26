Ученый предупредил о новом энергетическом порядке

О новом научном объединении на "круглом столе" в "Российской газете", который прошел в онлайн-режиме, рассказал проректор по технологическому развитию и предпринимательству, кандидат технических наук Томского политехнического университета Артем Боев.

По его словам, мир стоит на пороге изменений энергобаланса. Европа ставит перед собой масштабную цель - полностью отказаться от использования углеводородов и перейти на экологически чистые виды топлива. Одним из наиболее перспективных энергоносителей, который не дает вредных выбросов в атмосферу, является водород.

Научные исследования о применении водорода в энергетике ведутся с середины прошлого века. Однако до сих пор технологии получения, хранения и транспортировки этого элемента требуют значительных затрат. И пока масштабная инфраструктура водородной энергетики не создана нигде в мире.

Тем не менее это не означает, что водородные разработки не имеют перспектив - напротив, как утверждает Артем Боев, от активности их внедрения сейчас зависит, будет ли наша страна встраиваться в новый мировой энергобаланс. В нем нефть, газ и уголь сохранят свои позиции по объему добычи, но за счет увеличения энергопотребления будут утрачивать долю в общем энергобалансе мира, особенно в развитых странах. Для компенсации возможных выпадающих доходов страны от традиционных энергоносителей, перспективным кажется трансфер технологий водородной энергетики и самого водорода в различных формах носителя.

План развития водородной энергетики был принят правительством России в октябре нынешнего года. Он предусматривает отбор и запуск к 2024 году нескольких пилотных проектов, поддержанных государственными субсидиями. Сибирские ученые уже обладают рядом "зрелых" технологий, способных дать начало созданию в стране новой индустрии. И в июне этого года томский политех стал инициатором созданием консорциума, объединяющего несколько образовательных и научных учреждений России, работающих в этой сфере.

На данном этапе участниками консорциума, помимо томского политеха, стали Институт катализа Сибирского отделения РАН (Новосибирск), Институт проблем химической физики РАН (Черноголовка), Институт нефтехимического синтеза РАН (Москва), Самарский государственный технический университет и Сахалинский госуниверситет. Кстати, по информации Артема Боева, на Сахалине, как и в Ленинградской области есть серьезные амбиции по созданию водородного кластера.

- Наш консорциум нацелен на организацию цепочек создания стоимости, - пояснил Артем Боев. - То есть это технологии получения водорода, методы и способы его транспортировки, правила и способы хранения, использование водорода.

- Консорциум создан для того, чтобы объединить усилия научных организаций и предлагать производственным компаниям возможности по внедрению этих технологий и поиска наиболее оптимальных решений, - отметил старший научный сотрудник Института катализа СО РАН Павел Снытников.

Полностью репортаж с "круглого стола" о водородной энергетике читайте в ближайшем номере "Российской газеты".