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26.11.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Ученый предупредил о новом энергетическом порядке

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
О новом научном объединении на "круглом столе" в "Российской газете", который прошел в онлайн-режиме, рассказал проректор по технологическому развитию и предпринимательству, кандидат технических наук Томского политехнического университета Артем Боев.

По его словам, мир стоит на пороге изменений энергобаланса. Европа ставит перед собой масштабную цель - полностью отказаться от использования углеводородов и перейти на экологически чистые виды топлива. Одним из наиболее перспективных энергоносителей, который не дает вредных выбросов в атмосферу, является водород.

Фото: iStock
В России появится первая Водородная долина

Научные исследования о применении водорода в энергетике ведутся с середины прошлого века. Однако до сих пор технологии получения, хранения и транспортировки этого элемента требуют значительных затрат. И пока масштабная инфраструктура водородной энергетики не создана нигде в мире.

Тем не менее это не означает, что водородные разработки не имеют перспектив - напротив, как утверждает Артем Боев, от активности их внедрения сейчас зависит, будет ли наша страна встраиваться в новый мировой энергобаланс. В нем нефть, газ и уголь сохранят свои позиции по объему добычи, но за счет увеличения энергопотребления будут утрачивать долю в общем энергобалансе мира, особенно в развитых странах. Для компенсации возможных выпадающих доходов страны от традиционных энергоносителей, перспективным кажется трансфер технологий водородной энергетики и самого водорода в различных формах носителя.

План развития водородной энергетики был принят правительством России в октябре нынешнего года. Он предусматривает отбор и запуск к 2024 году нескольких пилотных проектов, поддержанных государственными субсидиями. Сибирские ученые уже обладают рядом "зрелых" технологий, способных дать начало созданию в стране новой индустрии. И в июне этого года томский политех стал инициатором созданием консорциума, объединяющего несколько образовательных и научных учреждений России, работающих в этой сфере.

Фото: iStock
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На данном этапе участниками консорциума, помимо томского политеха, стали Институт катализа Сибирского отделения РАН (Новосибирск), Институт проблем химической физики РАН (Черноголовка), Институт нефтехимического синтеза РАН (Москва), Самарский государственный технический университет и Сахалинский госуниверситет. Кстати, по информации Артема Боева, на Сахалине, как и в Ленинградской области есть серьезные амбиции по созданию водородного кластера.

- Наш консорциум нацелен на организацию цепочек создания стоимости, - пояснил Артем Боев. - То есть это технологии получения водорода, методы и способы его транспортировки, правила и способы хранения, использование водорода.

- Консорциум создан для того, чтобы объединить усилия научных организаций и предлагать производственным компаниям возможности по внедрению этих технологий и поиска наиболее оптимальных решений, - отметил старший научный сотрудник Института катализа СО РАН Павел Снытников.

Полностью репортаж с "круглого стола" о водородной энергетике читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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