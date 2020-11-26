В Кузбассе выдан первый заем Фонда развития промышленности

Первый льготный заем федерального Фонда развития промышленности на повышение производительности труда получил завод, выпускающий высокоточные промышленные весы и системы весового контроля.

Выделенные фондом 53 миллиона рублей "Инженерный центр "АСИ" направит на дальнейшее внедрение бережливых технологий, закупку современного оборудования и ускорение модернизации производства. К участию в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости" компания подключилась в 2019 году - одной из первых в Кузбассе. И за это время ей удалось повысить производительность труда более чем на десять процентов. Причем только за счет собственных резервов.

Первым делом заводчане под руководством экспертов Федерального центра компетенций оптимизировали движение материальных ресурсов. После оптимизации, проведенной на участке по производству автомобильных весов (с него начался эксперимент), втрое сократился путь комплектующих будущего изделия до участка сборки. Как уточнил заместитель гендиректора предприятия Андрей Васильков, просто отпала необходимость бегать за каждой деталью из цеха в цех. Как и необходимость задействовать в перемещении материалов целый парк техники с бригадой логистов. Теперь теми же силами выполняется гораздо больший объем работ.

Перестроили на заводе и структуру складского хозяйства, ввели адресное хранение и понятие минимальных запасов материалов. А вместе с количеством непроизводительных элементов и ликвидацией сверхнормативных простоев (и людей, и незавершенных изделий в цехах) сократились накладные расходы. Тогда как спрос на продукцию предприятия, которому стало проще изыскивать дополнительные средства на внедрение инноваций, даже на фоне обострения конкуренции неуклонно растет. Как в России, так и в странах СНГ.

Льготный заем от ФРП позволит обеспечить прирост выработки на каждого сотрудника на пятнадцать процентов. А модернизация даст возможность улучшить качество, снизить себестоимость продукции и практически полностью отказаться от услуг субподрядных организаций.

В нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости" участвуют уже 37 кузбасских предприятий разных отраслей, а через три года их будет уже около девяноста. Несырьевые компании могут рассчитывать и на поддержку из регионального бюджета.

- Выдано уже шесть льготных займов, и готовы документы еще на один в размере пятидесяти миллионов рублей. Поддержим всех, кто готов к развитию, кто привлекает дополнительные инвестиции в реальный сектор экономики, создает новые высокопроизводительные рабочие места, - отметил губернатор области Сергей Цивилев.