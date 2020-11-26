В Новосибирске 3D-принтере напечатали бионический протез кисти

Новосибирские ученые разработали бионический протез кисти правой руки, детали для которого и изготавливаются на 3D-принтере.

- Нами был разработан бионический протез правой кисти человека, способный совершать движения пальцев, - сообщил ТАСС один авторов разработки, сотрудник Новосибирского государственного технического университета Максим Валяев. - Протез подбирается индивидуально и имеет ряд преимуществ перед аналогами.

Главное преимущество такого протеза - его доступность. Использование 3D-принтера позволяет существенно удешевить стоимость изделия. Детали из специального пластика дешевы и долговечны.

В настоящее время ученые работают над собственной программой для управления протезом и его усовершенствованной версией. Специалисты изготавливают на 3D-принтере индивидуальный протез для пациента, у которого нет четырех пальцев на руке.