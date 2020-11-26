Житель кузбасского города Мариинска взыскал с компании-застройщика свыше 560 тысяч рублей за не предоставленную вовремя квартиру в Новосибирске.

С иском к акционерному обществу "Город в городе" Петр Ахмедзянов обратился в Мариинский городской суд в августе нынешнего года. Он потребовал защитить его потребительские права: компания нарушила сроки строительства и передачи недвижимости.

Как установил суд, кузбассовец заключил договор долевого участия с застройщиком еще в марте 2018-го, сразу же заплатив за жилое помещение в многоквартирном доме. Согласно договору, квартиру дольщику должны были передать до октября 2018-го - в течение шести месяцев с момента ввода дома в эксплуатацию (сдать его собирались не позже первого квартала того же года). Но ключи не отдали и в декабре. Тогда дольщик направил застройщику претензию, потребовав выплатить неустойку за неисполнение обязательств. Претензию проигнорировали. Все, что оставалось дольщику, - идти в суд.

- В исковом заявлении значилась сумма почти в 700 тысяч рублей. Она включала в себя неустойку за период с октября 2018-го по август 2020 года, штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя (пятьдесят процентов суммы неустойки), компенсацию морального вреда и расходов на юридическую помощь, - уточнил официальный представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев. - Однако суд посчитал правильным сократить период начисления неустойки апрелем 2020-го. Поскольку 3 апреля вступило в силу постановление правительства РФ, утвердившее в связи с пандемией меры поддержки застройщиков, касающиеся нарушения сроков строительства и передачи жилья дольщикам.

Дело в суде рассматривалось без ответчика, который предоставил свои возражения на иск в письменном виде. Так, перенос сроков ввода дома в эксплуатацию объяснил тем, что нужно было откорректировать проектно-сметную документацию "в части конструктивных решений с целью улучшения качества жизни в готовых многоквартирных домах". Например, проектировщики расширили парковку возле дома и облегчили доступ жильцам на подземную автостоянку. После корректировки проекта пришлось проводить дополнительную экспертизу и согласовывать все изменения с надзорными органами. Но сейчас, как заверил застройщик, темпы строительства дома неуклонно растут.

Так или иначе, но суд в итоге постановил взыскать в пользу жителя Мариинска 362,5 тысячи рублей неустойки, отсрочив ее уплату до 1 января 2021 года. А вот на оставшуюся часть суммы (почти 181,3 тысячи рублей штрафа, десять тысяч рублей компенсации морального вреда и пяти тысяч рублей, потраченных истцом за услуги юриста) отсрочка не распространяется. Решение суда никто не обжаловал, и оно уже вступило в законную силу.