Новости

Козельский полигон ядохимикатов может стать причиной ЧС на Камчатке 06:15
Назван опасный "ночной" симптом дефицита витамина D 05:52
ЕС угрожает выйти из переговоров по Brexit 05:44
Россия предложила ООН анализировать ущерб от односторонних санкций 05:11
В США умер экс-президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон 04:49
На Кубе из-за коронавируса отменили фестиваль сигар 04:39
МЧС России направило в Донбасс сотую партию гуманитарной помощи 04:25
Пушков ответил на слова немецкого министра о разговоре с РФ с "позиции силы" 04:07
В Роспотребнадзоре назвали самые частые симптомы COVID-19 у детей 04:01
В ООН призвали прекратить или минимизировать односторонние санкции 03:32
Стали известны последние слова Марадоны перед смертью 03:09
"Аталанта" с Миранчуком обыграла "Ливерпуль" в Лиге чемпионов 02:32
Трамп помиловал своего экс-советника по нацбезопасности Флинна 02:29
ВОЗ: За сутки в мире зарегистрировано более 527 тысяч новых случаев COVID-19 01:58
В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом 01:19
Германия продлит коронавирусные ограничения до конца года 00:30
Трамп заявил о махинациях демократов на выборах и своей победе 00:27
Сын Марадоны попал в реанимацию 00:19
Нурмагомедов отреагировал на смерть Марадоны 25.11.2020
РФ и Таджикистан планируют провести заседание межправкомиссии в 2021 году 25.11.2020
Врач перечислила продукты для защиты от коронавируса 25.11.2020
Видео: В Неаполе болельщики вышли почтить память Диего Марадоны 25.11.2020
Постпред при ООН: Россия продолжит борьбу с террористами в Сирии 25.11.2020
Путин поручил создать комитет по подготовке к председательству России в Арктическом совете 25.11.2020
Эксперт ВОЗ объяснила, как коронавирус мог перейти к человеку 25.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
26.11.2020 05:22
Рубрика: Происшествия

Ключи от квартиры

В ожидании новоселья дольщик отсудил у застройщика полмиллиона рублей
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 267(8321)
Житель кузбасского города Мариинска взыскал с компании-застройщика свыше 560 тысяч рублей за не предоставленную вовремя квартиру в Новосибирске.

С иском к акционерному обществу "Город в городе" Петр Ахмедзянов обратился в Мариинский городской суд в августе нынешнего года. Он потребовал защитить его потребительские права: компания нарушила сроки строительства и передачи недвижимости.

Александр Бастрыкин выслушал обманутых дольщиков

Как установил суд, кузбассовец заключил договор долевого участия с застройщиком еще в марте 2018-го, сразу же заплатив за жилое помещение в многоквартирном доме. Согласно договору, квартиру дольщику должны были передать до октября 2018-го - в течение шести месяцев с момента ввода дома в эксплуатацию (сдать его собирались не позже первого квартала того же года). Но ключи не отдали и в декабре. Тогда дольщик направил застройщику претензию, потребовав выплатить неустойку за неисполнение обязательств. Претензию проигнорировали. Все, что оставалось дольщику, - идти в суд.

- В исковом заявлении значилась сумма почти в 700 тысяч рублей. Она включала в себя неустойку за период с октября 2018-го по август 2020 года, штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя (пятьдесят процентов суммы неустойки), компенсацию морального вреда и расходов на юридическую помощь, - уточнил официальный представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев. - Однако суд посчитал правильным сократить период начисления неустойки апрелем 2020-го. Поскольку 3 апреля вступило в силу постановление правительства РФ, утвердившее в связи с пандемией меры поддержки застройщиков, касающиеся нарушения сроков строительства и передачи жилья дольщикам.

Дело в суде рассматривалось без ответчика, который предоставил свои возражения на иск в письменном виде. Так, перенос сроков ввода дома в эксплуатацию объяснил тем, что нужно было откорректировать проектно-сметную документацию "в части конструктивных решений с целью улучшения качества жизни в готовых многоквартирных домах". Например, проектировщики расширили парковку возле дома и облегчили доступ жильцам на подземную автостоянку. После корректировки проекта пришлось проводить дополнительную экспертизу и согласовывать все изменения с надзорными органами. Но сейчас, как заверил застройщик, темпы строительства дома неуклонно растут.

Так или иначе, но суд в итоге постановил взыскать в пользу жителя Мариинска 362,5 тысячи рублей неустойки, отсрочив ее уплату до 1 января 2021 года. А вот на оставшуюся часть суммы (почти 181,3 тысячи рублей штрафа, десять тысяч рублей компенсации морального вреда и пяти тысяч рублей, потраченных истцом за услуги юриста) отсрочка не распространяется. Решение суда никто не обжаловал, и оно уже вступило в законную силу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

Главное сегодня

ОП РФ просит кабмин оказать дополнительную поддержку социальным НКО
Законопроект об удаленной работе прошел основное чтение
В Роспотребнадзоре назвали самые частые симптомы COVID-19 у детей
Пушков ответил на слова немецкого министра о разговоре с РФ с "позиции силы"
Месси и Роналду отреагировали на смерть Марадоны
В МЧС предупредили о серьезных опасностях гибели судов от обледенения
СК возбудил дело в связи с возобновлением деятельности "Свидетелей Иеговы"