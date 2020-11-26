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26.11.2020 13:25
Рубрика: Происшествия

В Шерегеше при спуске с горы Зеленой погиб лыжник

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Доследственная проверка по факту несчастного случая со смертельным исходом на территории спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" проводится в Таштагольском районе.

О том, что на горе Зеленая обнаружено тело 23-летнего жителя города Мыски, стало известно накануне в 15.20 местного времени.

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Предварительно установлено, что пострадавший с другом спускался с горы на лыжах по оборудованному склону. При движении молодой человек решил использовать камень, лежавший с краю оборудованной трассы, в качестве трамплина. Во время прыжка лыжник не рассчитал скорость и траекторию полета, а потому упал на камни и ударился головой. Его друг вызвал спасателей, они спустили тело мужчины, не подававшего признаков жизни, к подножию горы и вызвали следственную группу.

- Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причина смерти пострадавшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СК по региону.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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