За последние три года в регионах СФО общая площадь застрахованных посевов выросла в шесть раз, застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных - на 45 процентов.

- К агрострахованию подключились все регионы округа, - отметил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов на семинаре-совещании, организованном профильным комитетом Совета Федерации для сельхозпроизводителей Сибири. - Под урожай этого года в СФО было застраховано 8,3 процента площадей. Это третья позиция среди федеральных округов. Средний показатель в России составил семь процентов.

По данным НСА, в этом году в СФО под защиту был взят 1 миллион 153 тысячи гектаров посевов. В числе лидеров - Омская область (550 тысяч гектаров - двадцать процентов от общей площади), Алтайский (366 тысяч - одиннадцать процентов) и Красноярский (163 тысячи гектаров - семь процентов) края. В Иркутской области, по словам первого замминистра сельского хозяйства региона Натальи Жилкиной, целевые показатели по агрострахованию оказались перевыполненными после того, как власти совместно с НСА впервые провели телемост с местными аграриями, пострадавшими от прошлогоднего наводнения.

Агрострахование выручает и птицеводов. В этом году половину районов Омской области охватила эпидемия птичьего гриппа. Помимо фермерских хозяйств, пострадало и крупнейшее предприятие отрасли - Иртышская птицефабрика, на шестьдесят процентов обеспечивающая регион куриным яйцом. В пострадавших районах пришлось ввести режим ЧС, уничтожить все поголовье. 17 ноября птицефабрика получила страховую выплату в размере 213 миллионов рублей.

В 2020 году под страховую защиту в Сибири попали 615 тысяч условных голов сельскохозяйственных животных, или 17 процентов от общего поголовья. Лидерами стали Томская (145 тысяч голов, или 73 процента поголовья), Новосибирская (125 тысяч голов, 19,5 процента) и Омская (120 тысяч голов, 27 процентов) области. А вот Кемеровская область и Республика Хакасия к процессу еще не подключились.

Сейчас сельхозпроизводители могут обращаться в пятнадцать компаний. Условия договоров везде примерно одинаковые. Полис оформляется по 28 видам рисков, но этот список могут расширить. Например, животноводы Хакасии предлагают внести в него ущерб от волков. И, скорее всего, им пойдут навстречу. Можно застраховаться как от группы рисков, так и от отдельных видов. Но при этом следует иметь в виду: если застраховал урожай от переувлажнения, а он погиб от засухи или града, то в выплате откажут.

Один из пунктов договора - условие, что страховщик вправе инспектировать состояние полей и агротехники. При этом специалистов не хватает, и на помощь приходят космические технологии, которые дают возможность не только точно оценить размеры засеваемых площадей, но и следить за полевыми работами, контролировать состояние растений.

- Космический мониторинг позволяет сравнить характер посевов на том или ином поле по годам, увидеть проблемные участки. Определить запасы влаги, зафиксировать, когда культуры начинают страдать от засухи, суховея или других природных аномалий. И констатировать наличие страхового случая, - пояснил начальник отдела страховой экспертизы и космического мониторинга НСА Владимир Шустер.

По словам специалистов, аграрии Сибири становятся более компетентными в сфере страхования. Требуют упрощения договорных условий, процедур урегулирования споров о размере убытков, снижения франшизы. Но жалуются на страховщиков нечасто. По словам представителей НСА, за последние семь лет в союз поступили лишь десятки обращений, вызванных главным образом не нарушением договоров, а некомпетентностью самих страхователей.

Справка РГ

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, в 2019 году страховку оформили 58 сельхозпроизводителей (в 2016 и 2017 годах - одно). Компенсации из федеральной и региональной казны составили 51 миллион рублей. Многие хозяйства получили стопроцентное возмещение стоимости страховки. В результате было застраховано 33 процента сельскохозяйственных животных и 14,8 процента посевных площадей. В 2020 году объем компенсаций за агрострахование в регионе вырос до 55 миллионов рублей (из них 47 миллионов - федеральные средства).