Путин пообещал держать ситуацию в Усолье-Сибирском на личном контроле

Владимир Путин назвал экологическую ситуацию в Усолье-Сибирском неординарной и пообещал держать ее на личном контроле. Об этом он заявил на совещании в Иркутской области. В кабмине президенту доложили, что угрозы жизни и здоровью людей нет.

На мероприятии обсуждался ход ликвидации накопленного вреда окружающей среде в городе Усолье-Сибирское.

Президент напомнил, что в городе из-за накопленных десятилетиями отходов химического производства сложилась опасная и "очень серьезная" ситуация, которая угрожает и природе, и здоровью людей.

- Мы должны держать эту ситуацию под постоянным личным контролем, - обратился глава государства к участникам совещания. - Намерен и сам это делать, потому что ситуация неординарная.

Путин добавил, что "просто так нельзя к этому проекту относиться, как к какому-то обычному текущему делу и к текущей работе".

Ранее уже было принято решение о мерах по обезвреживанию опасных объектов и защите людей в Усолье-Сибирском. По словам президента, предстоит провести серьезную работу в этом направлении. Необходимо произвести качественную очистку загрязненных земель, а также сформировать условия для устойчивого долгосрочного социально-экономического развития города.

При этом, заявил российский лидер, нельзя ограничиваться только обеззараживанием загрязненных объектов в Усолье-Сибирском. В планах "Росатома", по его словам, стоит создание на этой территории экологического производственно-промышленного комплекса. Это, по словам президента, позволит открыть современные предприятия и создать новые хорошо оплачиваемые рабочие места для людей, которые проживают в этом районе.

Работы по ликвидации экологического вреда в Усолье-Сибирском идут с опережением графика, доложила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Все запланированные на 2020 год работы будут выполнены, заверила она. "Полностью перезатарено 17 железнодорожных цистерн и демонтирован цех ртутного электролиза", - уточнила вице-премьер.

Угрозы жизни и здоровью людей в связи с загрязнением в Усолье-Сибирском на сегодняшний день нет, подчеркнула она.

Очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском стало закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром". На его территории остался крупный очаг ртутного загрязнения, а также емкости с химическими веществами. Кроме того, корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами.