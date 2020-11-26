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26.11.2020 22:15
Рубрика: Власть

Военные выполнили все запланированные на этот год работы в Усолье-Сибирском

Текст: Юрий Гаврилов
В четверг на совещании, которое президент России Владимир Путин провел по экологической ситуации на территории города Усолье-Сибирское в Иркутской области, министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства, что военные завершили там запланированные на нынешний год работы.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

"Войска убывают в места постоянной дислокации", - сказал Шойгу и добавил, что весной, скорее всего, работа вновь появится. "Так что мы готовы", - отметил министр.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Путин: В Усолье-Сибирском удалось предотвратить экологическую катастрофу

Сводный отряд Минобороны РФ по поручению президента страны работал в зоне экологического бедствия в городе Усолье-Сибирское с 10 августа. Военные, в частности, обеспечивали перегрузку в новые емкости опасных веществ. По информации ведомства, для обеспечения безопасности проводимых там операций подразделения химзащиты применяли авторазливочные станции АРС-14КМ и универсальную тепловую машину УТМ-80М. Что позволяло ставить высотную водяную завесу для предотвращения распространения ядовитого облака в случае развития аварийной ситуации.

Всего к этой работе было привлечено свыше 60 специалистов и 20 единиц техники, в том числе два мобильных комплекса радиационной, химической и биологической разведки КМ-РХБР и универсальная станция специальной обработки УССО.

Специалисты химзащиты также были готовы к откачке опасных веществ в случае их пролива. Кроме того, они мониторили химическую обстановку, собирали пробы для экспресс-анализа почвы, воды и воздуха, а также обеспечивали научную поддержку проводимых работ. "Исследования организуют на базе сертифицированной лаборатории научного центра войск РХБ защиты", - сообщали в пресс-службе Центрального военного округа.

Фото: Алексей Кушниренко/ТАСС
Путин пообещал держать ситуацию в Усолье-Сибирском на личном контроле

Само вредное производство в Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тысяч человек, закрыли еще пятнадцать лет назад. Однако на промплощадке сохранился крупный очаг ртутного загрязнения. Известно, что местные очистные сооружения десятилетия не справлялись с обеззараживанием промышленных стоков. Начиная с 1990-х годов прошлого столетия отходы производства начали затаривать в различные емкости и размещать их по периметру предприятия. Кроме того, их закачивали в глубинные скважины, образовавшиеся при добыче соли. В итоге корпуса завода, почва и подземные воды оказались буквально пропитаны токсинами. Ситуация осложнилась тем, что жилые дома в Усолье-Сибирском располагаются буквально в двух километрах от химического предприятия.

Из-за опасности массовой утечки ядовитых веществ в октябре 2018 года в городе объявили режим чрезвычайной ситуации. В дело пришлось вмешаться президенту страны. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать в Усолье-Сибирском проверку. На промплощадку, расположенную на берегу Ангары, отправили военных химиков.

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