В Ставрополе задержали участников массовой драки со стрельбой

В Ставрополе полиция выясняет обстоятельства массовой драки в одном из спальных районов города. В ходе потасовки пострадал один из ее участников. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУВД России по Ставропольскому краю.

Видео инцидента ранее появилась в социальных сетях. На записи видно, как около десятка мужчин затеяли драку во дворе спального района на юго-западе краевой столицы. Во время потасовки один из участников конфликта упал на асфальт, после чего его переехал автомобиль с символикой такси.

Как рассказали в полиции, в драке один из дебоширов выстрелил в воздух из травматического оружия. А мужчина, который попал под колеса авто, с травмами госпитализирован. Других пострадавших нет.

Правоохранители поймали нарушителей порядка. Их доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств случившегося.