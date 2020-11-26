Для мурманских прибрежников построят современный свежьевой траулер

В Мурманске подписан договор о строительстве среднего кормового свежьевого траулера для одной из промысловых компаний. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

Судно будет построено в рамках программы господдержки, которая предусматривает частичное субсидирование строительства флота на российских верфях.

На траулере установят современное промысловое оборудование и рыбоперерабатывающий комплекс, позволяющий производить первичную обработку и охлаждение рыбы. Объем рефрижераторного трюма составит 365 кубометров.

Траулер предназначен для промысла всех видов донных рыб Северной Атлантики, Баренцева, Норвежского и Гренландского морей, переработки охлажденной рыбы, хранения вырабатываемой продукции и транспортировки ее в порт.

Справка "РГ"

Свежьевой траулер - это судно со стальным корпусом, предназначенное для ловли рыбы тралом и доставки ее в порт в свежеохлажденном виде в ящиках со льдом.