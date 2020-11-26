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Текст:   Марина Трубилина 
16:35 26.11.2020

Хуснуллин: В 5 регионах проблема обманутых дольщиков решена

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

За 2019 - 2020 годы Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства были приняты решения по 461 проблемному объекту. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Почти 600 дольщиков доверили регистрацию прав на квартиры застройщикам

В 5 регионах нет проблемных объектов, в них проблема обманутых дольщиков была полностью решена в этом году, отметил он. Среди этих регионов - Мурманская, Псковская области, Республики Алтай и Тыва, Ненецкий автономный округ.

Антикризисные меры, предпринятые правительством, помогли поддержать жилищное строительство, подчеркнул Хуснуллин. "Несмотря на просадку в середине года, сейчас мы наблюдаем положительную динамику по вводу жилья. За 10 месяцев по сравнению с прошлым годом мы упали всего на 1,1%. Весь год была положительная динамика ввода индивидуального жилищного строительства. Учитывая динамику показателей ввода жилья на протяжении последних лет, у нас есть все шансы выйти на сопоставимые объемы ввода к прошлому году", - сказал вице-премьер РФ.

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