Хуснуллин: В 5 регионах проблема обманутых дольщиков решена

За 2019 - 2020 годы Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства были приняты решения по 461 проблемному объекту. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

В 5 регионах нет проблемных объектов, в них проблема обманутых дольщиков была полностью решена в этом году, отметил он. Среди этих регионов - Мурманская, Псковская области, Республики Алтай и Тыва, Ненецкий автономный округ.

Антикризисные меры, предпринятые правительством, помогли поддержать жилищное строительство, подчеркнул Хуснуллин. "Несмотря на просадку в середине года, сейчас мы наблюдаем положительную динамику по вводу жилья. За 10 месяцев по сравнению с прошлым годом мы упали всего на 1,1%. Весь год была положительная динамика ввода индивидуального жилищного строительства. Учитывая динамику показателей ввода жилья на протяжении последних лет, у нас есть все шансы выйти на сопоставимые объемы ввода к прошлому году", - сказал вице-премьер РФ.