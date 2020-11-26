Из частного дома в Петербурге похищено пять тысяч евро и украшения

Полиция Петербурга устанавливает обстоятельства пропажи крупной суммы денег и ювелирных украшений из частного дома в поселке Александровская Пушкинского района города. Как сообщили в региональном ГУ МВД РФ, общая сумма материального ущерба составляет 9,5 миллионов рублей.

- Неизвестный путем взлома замка входной двери проник в частный дом, откуда совершил хищение пяти тысяч евро и ювелирных изделий, принадлежащих генеральному директору коммерческой организации, - рассказали в главке, - после чего с места происшествия скрылся.

Сейчас злоумышленника ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.