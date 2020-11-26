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26.11.2020 16:36
Рубрика: Происшествия

Прокуратура Петербурга проверит обрушение на "Красном треугольнике"

Текст: Мария Голубкова ( Санкт-Петербург)

Обрушение крыши на заводе "Красный треугольник" заинтересовало прокуратуру Петербурга. Как сообщает официальный сайт надзорного ведомства, организована проверка.

Фото: Официальный сайт городского округа Дербент
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- Прокуратура даст оценку действиям собственника на предмет соблюдения требований федерального законодательства об охране объектов культурного наследия и обеспечении сохранности государственного имущества, - говорится в сообщении.

Информация о том, что в историческом здании рухнули кровля четвертого этажа и внешняя несущая стена, появилась в социальных сетях.

- Крыша рухнула ровно в том месте, где в 2018 и 2019 году преступники срезали на металл металлоконструкции. Таким же образом в 2011 году рухнула крыша корпуса №4, - рассказали градозащитники. - Ранее в 2019 году преступники распилили на металл корпус №26 - здание частично уничтожено. А в июле 2020 года преступники срезали на металл несущие балки корпуса №22 - здание под угрозой обрушения.

По мнению активистов, на "Красном треугольнике" совершаются преступления, подпадающие под статью 243 УК РФ "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия", однако официального статуса памятника комплекс заводских зданий не имеет. В 2016 году его обследовали для присвоения статуса объекта культуры регионального значения, процедура так и не была завершена. "Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий", - добавили в прокуратуре.

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