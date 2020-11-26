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26.11.2020 16:04
Рубрика: Общество

Ученые нашли способ выявлять клещевой энцефалит в домашних условиях

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петербургские ученые нашли способ выявлять болен ли клещ энцефалитом без поездки в лабораторию. Для этого исследователи создали платформу, аналогичную той, что сейчас применяется при определении уровня сахара в крови.

Фото: iStock
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Как сообщают в Университете ИТМО, сотрудники которого и создали платформу, в основе системы лежит принцип электрохимического анализа и использование электронного устройства потенциостата. Этот прибор известен всем специалистам по электронике, он позволяет контролировать потенциал электродов и поддерживать их на заранее заданной величине.

Ученые выяснили, что клещи, зараженные энцефалитом и здоровые, по-разному реагируют на работу прибора. Соответственно, когда насекомое помещают на сенсор, то благодаря потенциостату можно сразу сказать, заражен клещ или нет. Потенциостат - специфичный прибор, поэтому исследователи для домашнего использования предлагают применять также специальное мобильное приложение.

Разработка петербургских ученых может существенно облегчить жизнь путешественникам, дачникам, жителям деревень.

Дело в том, что энцефалитные клещи встречаются в большинстве регионов страны, ежегодно в России у нескольких тысяч человек выявляется клещевой энцефалит, а с началом весны в лабораториях возникают очереди: люди несут на обследование клещей. Если насекомое заражено, то гражданину вводят вакцину.

Но главная проблема в том, что человек в течение нескольких часов после заражения должен добраться до лаборатории, чтобы понять, есть ли в принципе риск. В крупных городах подцепить энцефалитного клеща практически невозможно: в Петербурге, например, парки и скверы проходят специальную обработку. Зараженные клещи, как правило, находят своих жертв вдали от цивилизации. Оперативно выбраться только ради исследования насекомого получается не у всех. И люди идут на риск, продолжают оставаться в походе или экспедиции после укуса клеща.

С новой системой можно будет сразу узнать, болен ли клещ и если да, то сразу же выезжать до ближайшего медицинского пункта.

Ученые полагают, что такая система в перспективе может быть использована и для диагностики других заболеваний. Результаты исследования опубликованы в ACS Applied Bio Materials.

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