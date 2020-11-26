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26.11.2020 10:42
Рубрика: Происшествия

В Калининграде врач по ошибке прооперировал ребенку здоровую руку

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)

В Калининграде семилетней девочке по ошибке прооперировали здоровую руку. Об этом корреспонденту "РГ" рассказала мама ребенка Екатерина.

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Инцидент произошел во вторник, 24 ноября. У школьницы была сломана правая рука, ее госпитализировали в детскую областную больницу, чтобы извлечь спицы.

Операция, по словам Екатерины, сильно затянулась. Когда дочку привезли в палату, мама увидела: забинтована здоровая левая рука.

- На вопрос, как вы такое допустили, врач ответил: "Извините, не посмотрел снимки", - рассказывает Екатерина. - Но я не понимаю, как можно было не увидеть, что левая рука абсолютно здорова, а на правой - швы и бинт. Дочка поначалу с трудом шевелила пальцами на левой руке. Сейчас, к счастью, ребенку уже лучше, шевелить пальцами стало проще.

В среду девочке сделали повторную операцию, ее провел другой врач. Спицы из правой руки все-таки извлекли. Ребенок пока находится в больнице, сегодня запланирована выписка. Девочка продолжит лечение амбулаторно.

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Родители написали заявление в правоохранительные органы, обратились в региональный минздрав. Сегодня, по словам Екатерины, папа повезет дочку на судебную экспертизу.

По данным "РГ", региональное следственное управление СК занимается этим инцидентом. Сейчас идет проверка. Проверку соблюдения требований законодательства, регламентирующего вопросы оказания медицинской помощи, проводит и региональная прокуратура. По итогам проверки надзорное ведомство даст оценку действиям врачей детской областной больницы.

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