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Рубрика: Экономика

Не оставили со взносом

В Калининграде патенты станут доступнее
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)
Российская газета - Федеральный выпуск № 268(8322)
В Калининградской области подешевеют патенты, и на них смогут претендовать больше предпринимателей.

В регионе реформировали патентную систему налогообложения. Такие поправки стали возможны благодаря федеральному закону, который передал регионам полномочия по регулированию этой системы.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Малому бизнесу облегчили переход на патентную систему

Изменения, состоящие из нескольких блоков, заработают в следующем году. Во-первых, увеличится число сфер деятельности, в которых можно применять патентную систему, с 65 до 82. Среди "новичков" - аграрии, отельеры, владельцы автостоянок и моек.

Во-вторых, изменится подход к расчету потенциально возможного дохода предпринимателя, от которого напрямую зависит стоимость патента. Власти региона рассчитывают такой доход по ряду показателей: числа сотрудников, единиц транспорта, объектов торговли, квадратных метров. Раньше их применяли в диапазоне. К примеру, парикмахерская, в которой работают от одного до трех сотрудников, должна была заплатить за полгода 12,6 тысячи рублей. А для такой же компании с четырьмя сотрудниками полугодовой патент стоил уже 21,3 тысячи рублей. Реформа позволит налоговикам учитывать каждый шаг: патент для салона красоты с одним сотрудником будет стоить дешевле, чем с двумя, и так далее.

Третье новшество - увеличение площади торговых объектов, владельцы которых могут применять патентную систему, с 50 квадратных метров до 150. И предпринимателям позволят вычитать страховые взносы из стоимости патента. Это очень важное решение, принятое на федеральном уровне. Необходимость перечислять деньги в государственные страхфонды без возможности иметь налоговый вычет - одна из причин, почему предприниматели отказывались от патентов в пользу единого налога на вмененный доход (ЕНВД).

С нового года перейти на патент в Калининграде смогут еще и аграрии, и отельеры, а также владельцы автостоянок и автомоек

И четвертая новация - пересмотрели коэффициенты, понижающие налог. Все муниципалитеты разделили на четыре группы с коэффициентами от 0,4 до 1.

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- Многие предприниматели региона работают на ЕНВД, который перестанет действовать в 2021 году, поэтому рабочая группа ориентировалась на налоговую нагрузку при этой системе налогообложения, - комментирует министр финансов области Виктор Порембский. - Мы постарались предусмотреть наиболее комфортный переход для предпринимателей. По решению главы региона ввели дополнительный понижающий коэффициент 0,7 для расчета дохода в 2021 году.

Калининградская область стала первым регионом, который реформировал патентную систему.

В регионах Экономика Бизнес Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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