В Ленобласти озвучили параметры бюджета на 2021 год

В Законодательном собрании Ленинградской области идет процесс принятия бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

- Несмотря на дополнительные расходы, которое региону пришлось принять на себя для противодействия пандемии, исполнение бюджета текущего года не вызывает опасений. До конца декабря планируется придать силу закона повышенным стандартам качества жизни в Ленинградской области", - отметил секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин.

Доходы областного бюджета в 2021 году пока запланированы на уровне 149,2 миллиарда рублей, расходы - 162 миллиарда. Дефицит бюджета будет небольшим - примерно 9,5 процента, и в течение трех лет он будет еще снижаться.

- Это говорит о том, что положительная динамика в развитии региона сохраняется, - подчеркнул Сергей Бебенин. - Падение налоговых объемов и снижение темпов работы предприятий из-за падемии, конечно, есть. Но мы не остановили строительство ни одного объекта адресной инвестиционной программы. В следующем году мы существенно увеличим финансирование ремонта и строительства дорог. Опросы показали, что очень многие жители Ленинградской области - больше 30 процентов опрошенных - не удовлетворены их состоянием. Уже значительно менее остро выглядит ситуация в области здравоохранения. Люди видят, что положение улучшается.

Секретарь регионального отделения партии также рассказал, что до конца года будет принят закон о социальных гарантиях Ленинградской области.

- Мы оформим как закон программу развития региона до 2025 года, она касается всех сфер жизни граждан и расписана по годам с конкретными цифрами - начиная от строительства школ и детских садов до переработки мусора, от выплат по программе "Земский доктор" до обязательной диспансеризации всех льготников и организации зеленых зон в населенных пунктах, - подчеркнул Сергей Бебенин.