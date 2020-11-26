В Мурманске выбрали концепцию реконструкции Долины Уюта

В Мурманске завершился конкурс концепций развития Долины Уюта - популярной среди горожан зеленой территории, где находится небольшое озеро, спортивные объекты и места для прогулок и отдыха. Его победителем в категории "Профессионалы" стал петербургский архитектор Валерий Васильев, сообщили в областном правительстве.

- Главная особенность проекта - сохранение природного ландшафта территории, - отметил архитектор. - При этом будут учтены пожелания жителей Мурманска, которые привыкли здесь заниматься разными видами спорта, общаться, гулять и отдыхать. Сеть прогулочных и спортивных маршрутов сохранится, но станет более разветвленной и комфортной. Появятся новые спортивные и детские площадки, променад возле озера, место для городских массовых мероприятий. При этом строить капитальные сооружения не предполагается.

Проработка проекта начнется в ближайшее время, его сроки и стоимость будут определены позже.

Всего на конкурс поступило 119 заявок из 42 стран в номинациях среди студентов и профессионалов. В их числе архитекторы из Колумбии и даже Рио-де-Жанейро.