В НАО для оленеводов и чумработниц ввели новые правила получения жилья

В Ненецком округе упростили порядок предоставления жилья по договорам социального найма для оленеводов и чумработниц.

Как сообщила администрация НАО, изменения касаются очередности предоставления жилья этим категориям. По новым правилам в случае, если труженики тундры, стоявшие в очереди на жилье, ушли из жизни, членам их семей не надо будет вставать в нее повторно. Порядковый номер и право на получение помещений государственного жилфонда сохранятся автоматически.

На жилье по договору соцнайма в округе могут претендовать оленеводы от 50 лет и чумработницы в возрасте от 45 лет. При этом на момент предоставления жилплощади они не должны быть заняты в оленеводческих хозяйствах.

Есть и другие обязательные условия для получения жилья: проживание в Ненецком округе на протяжении не менее 15 лет и стаж работы в оленеводческих хозяйствах округа не менее пяти лет. Кроме того, в жилом помещении, где сейчас проживает семья, на каждого ее члена должно приходиться менее девяти квадратных метров площади.

Сейчас в очереди на предоставление жилья по договору соцнайма в НАО состоят 57 оленеводов и чумработниц.

В 2017 году должность "чумработница" была официально внесена в реестр профессий России. Это супруга оленевода и, как правило, многодетная мама, на которой держится все хозяйство в чуме - традиционном жилище коренных народов Севера, ведущих кочевой образ жизни. Чумработницы получают заработную плату.