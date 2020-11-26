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26.11.2020 13:04
Рубрика: Происшествия

В Петербурге автомобиль сбил мать с двумя детьми и коляской

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Полиция Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства дорожной аварии, в которой пострадала женщина с двумя маленькими детьми. Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на нерегулируемом пешеходном переходе у дома 54 по Шпалерной улице семью сбил автомобиль.

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- Мужчина 1993 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Polo, совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу: женщину 1986 года рождения, ее трехлетнюю дочь и коляску с полугодовалым мальчиком, - рассказали в главке.

По предварительной информации, дети получили травмы средней степени тяжести. Женщина не пострадала, но находится с малышами в больнице.

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