В Петербурге автомобиль сбил мать с двумя детьми и коляской

Полиция Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства дорожной аварии, в которой пострадала женщина с двумя маленькими детьми. Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на нерегулируемом пешеходном переходе у дома 54 по Шпалерной улице семью сбил автомобиль.

- Мужчина 1993 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Polo, совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу: женщину 1986 года рождения, ее трехлетнюю дочь и коляску с полугодовалым мальчиком, - рассказали в главке.

По предварительной информации, дети получили травмы средней степени тяжести. Женщина не пострадала, но находится с малышами в больнице.