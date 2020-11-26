В Псковской области выросли штрафы за парковку на газонах

Псковские законодатели утвердили новую редакцию закона "Об административных правонарушениях на территории Псковской области". Согласно этому документу, в регионе ужесточаются финансовые санкции за парковку на газонах и нарушение правил благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Раньше штраф за проезд по детским площадкам и озелененным территориям, а также за парковку на газонах и цветниках составлял в Псковской области от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей. "Злостные" нарушители, испортившие газон во второй раз в течение года, платили от двух тысяч пятисот до трех тысяч пятисот рублей.

Сейчас санкция за первое нарушение составит от двух до трех тысяч рублей, а за повторное нарушение в течение года - от трех с половиной тысяч рублей до пяти.

Что касается нарушения правил благоустройства, штраф для граждан составит от полутора до двух тысяч пятисот рублей, для должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей (ранее максимальная планка не превышала три тысячи рублей).

А самое существенное изменение касается юридических лиц - для них штрафы выросли в пять раз. Теперь предпринимателям придется заплатить за нарушение правил благоустройства от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.