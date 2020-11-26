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26.11.2020 09:53
Рубрика: Власть

В Коми отменили новогоднюю елку для одаренных детей

Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)

В Республике Коми отменили новогоднюю елку, которую проводит глава региона для одаренных детей. Такое решение приняли на заседании межведомственного оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Фото: Пресс-служба российского Деда Мороза
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Новогодняя елка проводилась в Сыктывкаре ежегодно. На нее приглашали детей из всех муниципальных образований. Это победители олимпиад и разных спортивных соревнований. Собиралось, как правило, от 300 до 350 школьников.

Но из-за роста заболеваемости COVID-19 в Республике Коми решили новогоднюю елку отменить. Однако детей обязательно поздравят и вручат им подарки.

На 25 ноября в Коми подтверждено 279 новых случаев коронавируса. Наибольший прирост в Ухте - 65 случаев, в Сыктывкаре - 53. За сутки умерли 11 человек, выздоровели 424.

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