В Санкт-Петербурге военные поздравили фронтовика со 100-летием

Военнослужащие Западного военного округа поздравили ветерана Великой Отечественной войны Леонида Леонидовича Ильюшина с вековым юбилеем.

Для поздравления ветерана, а Леонид Леонидович живет в Ломоносове, устроили мини-парад с участием военного оркестра и торжественный марш военнослужащих зенитной ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа. Получил юбиляр и подарок от командования бригады.

Леонид Ильюшин родился в 1920 году в Вологде. Школу он закончил в Ленинграде и в 1939 году пошел служить в армию. Воевал на Волховском фронте, защищая Ленинград, участвовал в битве на Орлово-Курской дуге.

Ветеран прошел всю войну и закончил службу в 1946 году. Награжден орденами и медалями. В мирное время работал в строительной отрасли. С 1968 года живет в Ломоносове. Леонид Леонидович Ильюшин до сих пор активно работает с молодежью, проводит уроки мужества в школах города.