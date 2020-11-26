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26.11.2020 18:33
Рубрика: Спорт

Игрок "Сочи" рассказал, как в Аргентине восприняли смерть Марадоны

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Защитник Эмануэль Мамман, выступающий на правах аренды в футбольном клубе "Сочи", рассказал, как на родине восприняли уход из жизни их земляка, легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, который скончался накануне от сердечного приступа в возрасте 60 лет.

По его словам, это огромная боль и большая печаль как для всех аргентинцев, так и для всего футбольного мира.

- Ведь он был не так стар, и никто не был готов к такой новости, - приводит слова Эмануэля Маммана пресс-служба ФК "Сочи". - Это такой удар. Но он останется в нашей памяти таким, какой он есть. Он оставил Аргентину на пике, мы будем помнить его за все хорошие моменты и за чемпионат мира, который он помог нам выиграть. Да, пусть он ушел, но мы никогда не забудем его, он навсегда останется в наших воспоминаниях.

Фото: Archivo El Grafico/Getty Images
Диего Марадона подарил Аргентине надежду

Хотя Эмануэль Мамман и не был знаком с Марадоной, но ему все-таки удалось его один раз увидеть.

- Мне не довелось познакомиться с ним близко, - отметил Мамман. - Я видел Диего на одном турнире в Южной Америке, но к сожалению, у меня не было возможности подойти и поприветствовать его. Но видеть Марадону так близко было очень здорово. Увидеть одного из лучших футболистов в истории вживую - это просто невероятно.

Из-за печального события в Аргентине объявлены три дня траура.

- По моему мнению, это достойный жест, - объяснил игрок ФК "Сочи". - Он был человеком, который дал так много не только миру футбола, но и многим парням, которые мечтают стать футболистами. Спасибо Марадоне, он достоин этого жеста и какого-то тепла за все то, что он нам дал. Остается достойно проводить его в последний путь и всегда хранить память о нем. Ведь несмотря на то, что он покинул этот мир, он будет продолжать жить в наших сердцах.

Досье "РГ"

Эмануэль Мамман, которому сейчас 24 года, в составе юношеской сборной Аргентины до 17 лет принимал участие на юношеском чемпионате Южной Америки-2013, где его команда стала победителем. В 2014 году он был переведен в первую команду "Ривер Плейт", в 2016-м перешел в "Лион". Сейчас Мамман - защитник российского футбольного клуба "Зенит". В 2018 году в матче против "Ростова" он получил травму - разрыв передней крестообразной связки, из-за которой пропустил девять месяцев, в том числе чемпионат мира. Является кандидатом в сборную Аргентину.

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