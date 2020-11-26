Из Ростова и Краснодара в горы Сочи будет ходить "Лыжная стрела"

В новогодние праздники из Ростова-на-Дону и Краснодара до горнолыжных курортов Сочи туристов доставит специальный дополнительный поезд "Лыжная стрела". Об этом сообщает пресс-служба "РЖД".

Поезд № 18/17 по маршруту Ростов-на-Дону - Роза Хутор "Лыжная стрела" будет курсировать с 25 декабря по 10 января по специально разработанному расписанию.

Со станции "Роза Хутор" поезд №17 отправится в 18.17, в Ростов-на-Дону прибудет в 8.06 26, 27, 30 декабря и с 1 по 10 января, а в обратном направлении №18 - в 21.43 и 10.24 25, 26, 29, 30 декабря и с 1 по 9 января.

Поезд проследует с остановками на станциях Краснодар, Туапсе, Сочи и Адлер. Состав будет сформирован из плацкартных, купейных и СВ вагонов, оборудованных биотуалетами и кондиционерами. Кстати, в штабном вагоне поезда предусмотрено дополнительное багажное купе для бесплатной перевозки спортивного инвентаря.

Кстати

Продажа билетов уже открыта. Стоимость - от 1439 рублей. При покупке до 10 декабря действует специальный тариф на проезд на верхних местах купейных вагонов - 1499 рублей.