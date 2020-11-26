Как чувствуют себя после вакцинации добровольцы

Новости

Директор Росгвардии обсудил с послом ОАЭ в РФ вопросы сотрудничества 21:07
Минобороны сообщило о 4 186 военнослужащих с коронавирусом 20:44
Европарламент принял резолюцию, призывающую к санкциям против Турции 20:21
Движение на ул. 1-я Брестская в Москве временно перекрыли 20:06
СК задержал экс-замдиректора ФСИН Максименко 19:56
Теплоснабжение во Владивостоке полностью восстановлено 19:51
Воробьев назвал ситуацию в здравоохранении региона напряженной 19:44
Путин посетил выставку проектов цифровизации в Сарове 19:41
РЖД добавят в "Сапсаны" спальные купе 19:15
Росстат назвал регионы с самой высокой и самой низкой безработицей 19:14
Прокуратура проконтролирует расследование ножевого ранения ребенка в Подольске 19:07
Оверчук: Цифровизация необходима для роста экспортного потенциала 19:01
Безработица в октябре сократилась по сравнению с сентябрем 19:00
Путин возложил цветы к памятнику Харитону 18:58
Собянин: Коронавирус вопреки прогнозам слабее не стал 18:47
Около 300 пунктов вакцинации от COVID-19 подготовлено в Москве 18:47
Московское метро в новогоднюю ночь закрывать не будут 18:46
Чернышенко: Через портал госуслуг можно сообщить о проблеме с вызовом медиков 18:43
ВЦИОМ: 16% россиян готовы голосовать за непарламентские партии 18:35
Диего Марадону похоронят в четверг за пределами Буэнос-Айреса 18:28
МЧС России приступило к распределению гуманитарной помощи в Карабахе 18:25
Снежный покров в столице может образоваться к 1 декабря 18:12
Газпром назвал уровень газификации на начало 2021 года 18:07
Сколько денег Россия в этом году уже заработала на воде 17:47
Путин прибыл в Нижегородскую область 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
26.11.2020 20:00
Рубрика: Общество

Прививка как привычка

Как чувствуют себя после вакцинации добровольцы
Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Российская газета - Федеральный выпуск № 268(8322)
До конца декабря участие в массовых клинических испытаниях вакцины "Спутник V" примут 2156 жителей Волгоградской области. "РГ" узнала у первых добровольцев, как они перенесли прививки.
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

"Чувствую себя хорошо. Никаких явлений, которые заставили бы меня беспокоиться, не произошло. За мной в ежедневном режиме вели наблюдение медики. Они созванивались со мной, уточняли текущее самочувствие", - рассказал акушер-гинеколог Волгоградского областного перинатального центра N 2 Роман Дронов. Вакцинированные в течение пяти недель вели дневник самочувствия. Окончательный иммунитет вырабатывается только после второй прививки, которую делают через 21 день, если нет противопоказаний после первой.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Собянин заявил об успешных испытаниях вакцины от коронавируса

"Вел обычный образ жизни: работал, занимался спортом. Ежедневно измерял температуру, давление, пульс, дыхание. Все эти показатели отмечал в специальном дневнике на портале госуслуг. Жалоб на здоровье у меня нет", - отметил завкафедрой гистологии медицинского университета Валерий Загребин.

С марта заведующий отделением анестезиологии и реанимации клинической больницы N 4 Сергей Левченко работает в "красной зоне". Многие его коллеги заболели, так что он не сомневался, вакцинироваться или нет. "Конечно, были опасения. Но ситуация такая, что в любом случае или вакцинироваться, или переболеть придется. У нас в больнице высокий уровень защиты персонала. Но мы тоже ходим в магазины, перемещаемся на транспорте. Был довольно суровый отбор участников с анализом крови и проверкой самочувствия. После всех прививок могут быть некоторые сложности. У меня, например, пару дней было недомогание. Но это довольно спокойно переживаемое состояние", - рассказал Левченко.

Анна Лапшина по образованию невролог. Но в апреле пошла работать в инфекционное отделение. Она курирует больных с внебольничной пневмонией и контролирует их лечение. "Я была в отпуске, когда мне позвонили и предложили вакцинацию. Согласилась, потому что у меня есть риск заразиться: контактирую каждый день с пациентами с коронавирусной инфекцией. Бывают осложнения в виде пневмонии. Перенесла вакцинацию хорошо, без побочных эффектов, - поделилась с "РГ" Анна Александровна. - У меня пожилые родители, я боюсь за них. Поэтому было важно не принести инфекцию к ним".

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

Главное сегодня

Путин пообещал держать ситуацию в Усолье-Сибирском на личном контроле
Собянин: Иммунитетом к коронавирусу обладает около половины жителей Москвы
В ГИБДД объяснили методику наказания водителей за разговоры по телефону
Госдума отклонила проект о выходном дне 31 декабря
СК задержал экс-замдиректора ФСИН Максименко
Можно ли заранее создать защиту от будущих вирусов
Что и как едят школьники