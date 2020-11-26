Как чувствуют себя после вакцинации добровольцы

До конца декабря участие в массовых клинических испытаниях вакцины "Спутник V" примут 2156 жителей Волгоградской области. "РГ" узнала у первых добровольцев, как они перенесли прививки.

"Чувствую себя хорошо. Никаких явлений, которые заставили бы меня беспокоиться, не произошло. За мной в ежедневном режиме вели наблюдение медики. Они созванивались со мной, уточняли текущее самочувствие", - рассказал акушер-гинеколог Волгоградского областного перинатального центра N 2 Роман Дронов. Вакцинированные в течение пяти недель вели дневник самочувствия. Окончательный иммунитет вырабатывается только после второй прививки, которую делают через 21 день, если нет противопоказаний после первой.

"Вел обычный образ жизни: работал, занимался спортом. Ежедневно измерял температуру, давление, пульс, дыхание. Все эти показатели отмечал в специальном дневнике на портале госуслуг. Жалоб на здоровье у меня нет", - отметил завкафедрой гистологии медицинского университета Валерий Загребин.

С марта заведующий отделением анестезиологии и реанимации клинической больницы N 4 Сергей Левченко работает в "красной зоне". Многие его коллеги заболели, так что он не сомневался, вакцинироваться или нет. "Конечно, были опасения. Но ситуация такая, что в любом случае или вакцинироваться, или переболеть придется. У нас в больнице высокий уровень защиты персонала. Но мы тоже ходим в магазины, перемещаемся на транспорте. Был довольно суровый отбор участников с анализом крови и проверкой самочувствия. После всех прививок могут быть некоторые сложности. У меня, например, пару дней было недомогание. Но это довольно спокойно переживаемое состояние", - рассказал Левченко.

Анна Лапшина по образованию невролог. Но в апреле пошла работать в инфекционное отделение. Она курирует больных с внебольничной пневмонией и контролирует их лечение. "Я была в отпуске, когда мне позвонили и предложили вакцинацию. Согласилась, потому что у меня есть риск заразиться: контактирую каждый день с пациентами с коронавирусной инфекцией. Бывают осложнения в виде пневмонии. Перенесла вакцинацию хорошо, без побочных эффектов, - поделилась с "РГ" Анна Александровна. - У меня пожилые родители, я боюсь за них. Поэтому было важно не принести инфекцию к ним".